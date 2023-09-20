أنغام بصرية فى الأوبرا.. 50 لوحة تشكيلية تخاطب الوجدان بزياد بكير

القاهرة - محمد ابراهيم -

تحت عنوان أنغام بصرية يقام معرض الفنان رضا عوض السيد وذلك في السادسة والنصف مساء السبت 23 سبتمبر بقاعة زياد بكير بالأوبرا.

معرض الفنان رضا السيد بالأوبرا

يضم المعرض 50 لوحة منفذة بخامات الاكريليك ومعجون التشكيل وتتناول فكرة الخروج من عالم المفردات الواقعية إلى عالم إنطباعات الخيال وتدعو المتلقى لمعايشة حالة من التأمل تخاطب الوجدان.

معرض الفنان رضا السيد بالأوبرا

معرض الفنان رضا السيد بالأوبرا

ما لا تعرفه عن الفنان رضا عوض

يذكر أن الفنان رضا عوض درس ديكور المسرح بأكاديمية الفنون وتعلم المدرسة الواقعية ثم التعبيرية حتى وصل للمدرسة التجريدية والسريالية، شارك في العديد من معارض قصور الثقافة الجماعية والفردية وصمم ونفذ ديكور عدة عروض مسرحية وحصل على العديد من شهادات التكريم.

أمسية بروح بليغ حمدي

و من جانب آخر من المقرر أن يقام بمسرح الجمهورية يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر أمسية بروح الموسيقار الراحل بليغ حمدي يقدمها نجوم الأوبرا المصرية.