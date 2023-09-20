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ياسمين رئيس تنعى دينا الشربيني في وفاة والدتها

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القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة ياسمين رئيس عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك الفنانة دينا الشربيني في وفاة والدتها التي وافتها المنية صباح اليوم قائلة" إنا لله وإنا إليه راجعون
توفت إلى رحمة الله والدة اختي دينا الشربيني
ربنا يغفر لها ويصبرك حبيبتي، ارجو الدعاء لها" 

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منشور الفنانة ياسمين رئيس 

وفاة والد دينا الشربيني 

 

و من جانب آخر فقدت الفنانة دينا الشربيني والدها منذ نحو ٤ أشهر، لتلحق به والدتها صباح اليوم.

موعد ومكان الجنازة 

 و من المقرر أن تقام الجنازة على الراحلة ليلي السيد عبد الله والدة دينا الشربيني غدًا الخميس الموافق ٢١ سبتمبر بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي، ولم تعلن حتي الآن دينا الشربيني عن موعد ومكان العزاء. 

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موعد ومكان صلاة الجنازة على والدة الفنانة دينا الشربيني 
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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