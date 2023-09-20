بكلمات مليئة بالحزن.. صبا مبارك تنعى الفنانة دينا الشربيني

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة صبا مبارك على نعي الفنانة دينا الشربيني في وفاة والدتها، وذلك بنشر نعي لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام ”.

وكتبت “صبا” قائلة: "البقاء لله، الله يرحم فقيدتنا ووالدة اختي دينا الشربيني ويسكنها فسيح جناته … يا رب يصبر ريهام ونشوى ويوسف ودينا".

وفاة والدة دينا الشرپيني

أعلنت منذ قليل الفنانة دينا الشربيني وفاة والدتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

وكتبت دينا الشربيني: "إنَّ لله وإنَّا إليهِ راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى والدتي ليلى السيد عبد الله".

وأضافت: "اللهم ارحم فقيدة قلبي وأنس وحشتها واجمعني بها في جنتك. اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها".

وطالبت الفنانة دينا الشربيني الدعاء لوالدتها: "برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

موعد ومكان جنازة والدة دينا الشربيني

ومن المقرر أن تُقام صلاة جنازة والدة دينا الشربيني، غدًا الخميس الموافق 21 سبتمبر، بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي.



وتأتي وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني، بعد نحو 5 أشهر من وفاة والدها محمد الشربيني والذي رحل عن عالمنا في أبريل الماضي، وحضر جنازته وأدى واجب العزاء عدد كبير من أصدقاء دينا الشربيني.

آخر أعمال دينا الشربيني السينمائية



وعرض لدينا الشربينى مؤخرًا بالسينمات فيلم "تاج" الذى شاركت في بطولته إلى جانب تامر حسنى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

مشاركة دينا الشربيني في فيلم “يوم 13”

وعرض لدينا الشربينى في موسم عيد الفطر الماضى فيلم "يوم 13" وشاركت في بطولته مع أحمد داود، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.من هي دينا الشربيني ؟

دينا الشربيني 17 مارس 1985، ممثلة ومذيعة مصرية ولدت في مدينة القاهرة في مصر، درست الإعلام في جامعة 6 أكتوبر بمدينة القاهرة، التحقت بعد تخرجها بورشاتٍ تدريبية في التمثيل مع مدربة التمثيل مروة جبريل، وشاركت في دوراتٍ لمخارج اللفظ مع الفنانة إيمان يونس. بدأت مسيرتها الفنية في عام 2006 بالمشاركة في تقديم البرنامج اليومي «شبابيك» الذي عُرض على قناة دريم المصرية. شاركت بالعديد من الأعمال المسرحية إلى جانب عملها بالتقديم حتى عام 2011 حيث بدأت مشاركتها بالأعمال الجماهيرية من خلال مسلسل المواطن x.