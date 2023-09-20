انت الان تتابع خبر أمارس هذا الشيء بشراهه كل يوم ومش قادره ابتعد عنها.. متصله تفاجئ الاعلامية دعاء فاروق بسؤال جريء ولم تكن تتوقع أن الرد سيكون قاسياً ومزلزل بهذا الشكل!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - وجهت فتاة مصرية رسالة للإعلامية دعاء فاروق، حيث شرحت مشكلتها المتعلقة بإدمان ممارسة العادة السرية، وطلبت المساعدة في إيجاد حل لهذه المشكلة.

ورد سؤال إلى برنامج "اسأل مع دعاء" الذي تقدمه الإعلامية المصرية دعاء فاروق عبر قناة "الحياة"، من قبل فتاة مخطوبة تقول: "وصلت لإدمان العادة السرية.. فما حكم الدين في ذلك؟"

فوجئت دعاء فاروق بجرأة الفتاة المتصلة، وقدمت السؤال للشيخ أحمد الصباغ، الداعية الإسلامي وأحد علماء الأزهر الشريف الذي استضافه البرنامج، وقال الشيخ الصباغ: "إن العادة السرية حرام شرعاً، وذلك لأنها تؤدي بالفرد إلى التهلكة".

واستشهد الشيخ بقول الله تعالى في القرآن الكريم: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين" [البقرة: 195].

وأضاف الشيخ الصباغ خلال لقاءه أن العلماء والطب الحديث أثبتوا أن العادة السرية تسبب أضراراً فظيعة على الجسم، حيث تقلل من الذاكرة وتضعف البدن والتفكير في العقل والمخ، وتضعف العظام وقد تصل إلى حد الإدمان.

ونصح الشيخ الصباغ بضرورة الابتعاد عن مشاهدة الأفلام الإباحية والصور، وغض البصر عن المحرمات، لأن العقل والقلب لا يشتغلان إلا على الصور التي يتم التركيز عليها، وعليه أيضاً أن يتقرب من الله -سبحانه وتعالى- وأن يحافظ على الصلاة، وكذلك على الإنسان أن يشغل نفسه بالحق.

دعاء فاورق هي إعلامية وصحفية مصرية. لقد قدمت العديد من البرامج الدينية على القنوات الفضائية المصرية، بما في ذلك قناة "اقرأ" الفضائية وشبكة تلفزيون "الحياة". من بين البرامج التي قدمتها، برنامج "مجلس الفتوى في رمضان"، "كلام من القلب"، "الدين والحياة"، وبرنامج "ست الحسن".