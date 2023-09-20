هنا شيحة بطلة حكاية "ما تيجى نشوف" من مسلسل 55 مشكلة حب



القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة هنا شيحة على بطولة حكاية بعنوان "ما تيجى نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب" الذى يكتبه عمرو محمود ياسين، والحكاية مكونة من 10 حلقات وإخراج محمد الخبيرى، وبدأت هنا في تصوير مشاهد الحكاية أول أمس الاثنين.

هنا شيحة



وكشف صناع مسلسل "55 مشكلة حب" عن موعد بدء عرض أول حكايات العمل والتي تحمل اسم "الفريدو" على قناة ON يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الجارى، حيث تواصل الشركة والقناة عمليات الدعاية بعد طرح البوسترات الرسمية والمنفردة إضافة إلى البرومو الرسمي والذى كشف الخطوط العريضة للحكاية.

هنا شيحة

مسلسل "55 مشكلة حب "

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

هنا شيحة

مسلسل" راجعين يا هوى"

وفي سياق آخر، يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة في الدراما مسلسل "راجعين يا هوى" الذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضى، وشاركت في بطولته إلى جانب خالد النبوى، نور، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.



هنا شيحة 25 ديسمبر 1985 هي ممثلة مصرية، والأخت الصغرى للممثلة حلا شيحة. بدأت العمل الفني بعمر الخامسة عشرة ونالت أول بطولاتها أمام الممثلة ليلى علوي وحنان ترك بفيلم حب البنات وكانت بالسنة الرابعة بمسيرتها المهنية.



والدها هو الفنان التشكيلي أحمد شيحة، ولدت هنا في بيروت في عائله فنية من أربع أخوات ولاحظت والدتها نادية زيتون اللبنانية، مواهب بناتها فشجّعتهنّ وصقلت مواهبهنّ بدروس الموسيقى والباليه. أحبت هنا القراءة مثل والدتها، اتجهت للمعهد العالي للفنون المسرحية لتتابع شغفها بالخيال والفن وتتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل وإخراج.