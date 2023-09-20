رامي جمال يتصدر المركز السابع في قائمة تريند “يوتيوب” ويحقق 177 ألف مشاهدة بـ "هيبدأ يتكلم"

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق النجم رامي جمال نجاحًا كبيرًا، فور طرحه لأغنيته الجديدة "هيبدأ يتكلم"، التي طرحها مساء أمس، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث تخطت عدد مشاهداتها حاجز الـ100 ألف مشاهدة، كما تصدر المركز السابع في قائمة تريند "يوتيوب".

من هم صناع أغنية "هيبدأ يتكلم" لرامي جمال؟



أغنية "هيبدأ يتكلم" من إنتاج شركة رامي جمال «ار جي»، ومن كلمات محمد البنداري، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع أحمد عبد السلام.



كلمات أغنية "هيبدأ يتكلم" لـ رامي جمال



"لسه هيبدأ يتكلم.. عن إنه في زمني اتحمل.. شافني وأنا معدي بسلم بصلي مقدرش يكمل.. كداب ومأجل أسفه حتى الناس جنبه اتكسفوا.. عرفوا إنه معايا استندل.. هرد ومن حقي أستبيع مشواره بقى صعب يشقي.. مش حلوة أفضل مستجدع وأتساهل تاني في حقي.. لسه هيبدأ يتكلم عن إنه في زمني اتحمل.. شافني وأنا معدي بسلم.. بصلي مقدرش يكمل.. كداب ومأجل أسفه حتى الناس جنبه اتكسفوا.. عرفوا إنه معايا استندل.. عمال يحلف ويمثل حكاياته قدمت واتحرقوا.. واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمه وكاشف ورقه.. سبتوا أنا يوم ياخد نفسه كان أملي يراجع نفسه.. وده سايقه العند وسرقوا.. هرد ومن حقي أستبيع.. مشواره بقي صعب يشقي.. مش حلوة أفضل مستجدع وأتساهل تاني في حقي.. عمال يحلف ويمثل

.. حكاياته قدمت واتحرقوا.. واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمة وكاشف ورقه.. سبتوا أنا يوم ياخد نفسه.. كان أملي يراجع نفسه.. وده سايقه العند وسرقوا".