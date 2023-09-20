بعد إعلان وفاة والدتها دينا الشربيني تتصدر تريند تويتر

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفنانة دينا الشربيني تريند محركات البحث وخاصة موقع التغريدات المصغر أكس "تويتر سابقًا"، وذلك بعد إعلان خبر وفاة والدتها.

دينا الشربيني

دينا الشربيني تعلن عن خبر وفاة والدتها:

ونشرت الفنانة دينا الشربينى عبر انستجرام الخاص بها " إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتى ليلى السيد عبد الله، اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها، واجمعنى بها فى جنتك، اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها، صلاة الجنازة غدا الخميس الموافق 21 سبتمبر بعد صلاة الظهر فى مسجد المشير طنطاوي.

وعلى الفور تفاعل الجمهور والمتابعين مع الأمر ببالغ الحزن والاسى، وانهالت الدعوات لها والدتها بالرحمه ولها بالصبر والسلوان.

وحرص عدد من أصدقاء دينا وزملائها على مساندتها من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، حيث نشر الفنان عمرو السعيد خبر الوفاة اليوم عبر صفحته الرسمية على " الفيس بوك " حيث كتب " السيدة ليلى والسيد والد دينا الشربينى فى ذمة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله " حيث رحلت والدة دينا بعد مرور 5 أشهر على رحيل والدها

وأيضًا الفنانة كندة علوش كتبت:" البقاء لله ياحبيبتي ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنه ويصبرك أنتي وأخواتك".

ما هي آخر أعمال دينا الشربيني:

وكان آخر أعمال دينا الشربيني فيلم " تاج " الذى يشاركها فى البطولة الفنان تامر حسني، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، إحسان الترك، محمد أبو داود، إسراء أحمد وعدد آخر من الفنانين والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

دينا الشربيني

رفع فيلم تاج من دور العرض السينمائية:

وجدير بالذكر أن تم رفع فيلم "تاج" من دور العرض السينمائية، بعد خفض إرادته فى معظم السينمات بالتزامن مع طرح عدد كبير من الأفلام التى استطاعت أن تحقق الإيرادات وتبعده عن المنافسة وحقق الفيلم إيرادات تبلغ حوالى 45 مليون و310 ألف جنيه خلال 11 أسبوع.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب يدعى تاج يمتلك قوة خارقة تجعله يستخدمها في الخير ليكتشف وجود أخ توأم له، وتتوالى بينهم الصراعات خلال أحداث الفيلم ما بين الخير والشر لنرى من سينتصر في النهاية.