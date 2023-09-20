انت الان تتابع خبر اتفرج .. الاعلامية فجر السعيد تثير جنون الخليجيين بشدة.. ظهرت بينما تعلّم عايدة رياض الرقص وما فعلته الاثنتان فاجأ الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - التقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، بالفنانة المصرية عايدة رياض، أثناء زيارتها إلى القاهرة وظهرت فجر السعيد بفيديو نشرته عبر حسابها على "سناب شات"، وهي تعلم عايدة رياض الرقص الخليجي.



وكانت فجر السعيد ترتدي دشداشة خليجية واسعة، بينما ظهرت عايدة بملابس كاجوال عبارة عن تيشرت وبنطال باللون الأبيض.



لكن رقص فجر السعيد، أثار سخرية المتابعين الذين أكدوا أن ما تفعله من حركات عشوائية، لا يمت للرقص الخليجي بصلة.

وجاء في التعليقات: "ده رقص خـليج! لا انا محبش حد يعلمني غلط".



وكتب آخر: "مع فجر السعيد ساعة لألبك ساعة لربك…عايشة صح".

وكتبت متابعة ساخرة من رقص فجر: "جالسه ادور الخـليجي".

ونصحها آخر: "خليك على الرقص المصري احسن".وسخرت خامسة: "والله بس عساني احترم سني بهالزمن".



صلاة علنية

وقبل أيام، أثارت صلاة فجر السعيد، في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، سخريةً وانتقادات أيضاً، وسط الناشطين.

وارتدت فجر السعيد أثناء الصلاة عباءة تشبه البشت الرجالي، وغطاء رأس ونظارات، ووقفت تبتهل وتدعو في مشهد أثار السخرية.