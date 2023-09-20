حمزة نمرة يسترجع ذكريات طفولته ويهدى والده الراحل أغنية "مرايات" (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - أهدى المطرب حمزة نمرة لـ والده أغنيته الجديدة «مرايات»، حيث أوضح التشابه بين قصة الأغنية، والحياة التى عاشها والده كطبيب على الرغم من حبه الشديد للفن والرسم.

المطرب حمزة نمرة

بهذه الصورة.. حمزة نمرة يسترجع ذكريات طفولته

نشر المطرب حمزة نمرة صورة برفقة والده الراحل الدكتور حسام مصطفي نمرة، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق على الصورة قائلًا: «أنا فاكر الصورة دي، كانت في عيد ميلادي وبابا الله يرحمه كان جايب لي هدية، أنا كنت عايز الموقف يعدي بسرعة ومحرج واخواتي بيصوروني وبابا بيديني الهدية وهو حاضنّي، لما شوفت الصورة دلوقتي لقيتني بقول لنفسي ياريتك كنت مركز أكتر من كده في اللحظة دي وعرفت تعبر عن المحبة اللي جواك للي حواليك».

حمزة نمرة برفقة والده

وأضاف: «بابا كان من صغره فنان وبيحب الرسم، كان نفسه يطلع رسام، لما خلص ثانوية عامة مجموعه كان يدخله كلية طب القاهرة، لكن هو كان عايز يدخل فنون جميلة.. كل عيلته وقفوا ضده وأقنعوه إن القرار الصح إنه يدخل طب ويأجل الفن شوية لحد ما يخلّص، طبعًا اتخرج من الطب وما دخلش فنون جميلة وسافر واشتغل طبيب أربعين سنة، كان مخلص جدًا لشغله وربنا رزقه نجاح وسمعة طيبة».



واستكمل: «في مرضه الأخير بابا كان كل اللي بيعمله إنه يصور رسوماته القديمة اللي رسمها وهو صغير وينشرها على الفيسبوك، كأنه بيقول إعرفوني، ده أنا، مش الشخص اللي عرفتوه الأربعين سنة اللي فاتت، أغنية مرايات، بأهديها ليك يا بابا».



أغنية مرايات



وكان قد طرح المطرب حمزة نمرة، مؤخرًا، فيديو كليب أحدث أغانيه «مرايات»، ضمن ألبومه الغنائي الذي أصدره بعنوان «رايق»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والمنصات الغنائية الرقمية.

المطرب حمزة نمرة



ولاقت «مرايات» والرسالة التى تحملها الأغنيه إعجاب الكثير من الجمهور، وتصدرت ترند يوتيوب الموسيقي بأكثر من 2 مليون مشاهدة، وهى من كلمات محمود فاروق، ألحان حمزة نمرة، توزيع وميكساج أندريه مينا، جيتار حمزة نمرة، تنفيذ وتريات للعازف الأمريكي Steve Turner.



وتقول كلمات أغنية «مرايات»:-



مرايات والصورة عكس الصورة

عمري في المرايات

وسنين جوة صورة وشريط ذكريات

وشكلك الملخبط وعقلك لما خطط

يتنطط قلبك يزقطط لما قالتلك حبيبي

أحلامك مش مقاسك لا دي اكبر نمرتين تلاتة

عكس اتجاهك ماشي وانت مش خايف كالعادة



مجنون معجون بمية العفاريت محبوس

مستنني لحظة حظ ينفتح فيها الفانوس

أيام ما كنت تقدر تنام 8 ساعات

وتعدي ليلة كاملة من غير ما تشوف كابوس

كابوس اسمه الفلوس عمال يدوس

ياما فرق حبايب وياما غير نفوس

خلاك تشوف للدنيا وش مش عامل حسابه

والواقع غصب عنك بقى يقرالك من كتابه



حياة تفاوضك تساومك وشئ في شئ

تحاوطك تمضيك تنازل عن كل شئ

ما خطرش يوم في بالك ان الفراق دة فرض

وان الزمان ها يدلق احلام كتير ع الارض

في الارض لفيت ودورت شرق وغرب

والقلب بيقول امتى هنرتاح يا رب



غمضت عينك فتحت لقيت الشعر شاب

فجاة لقيتك في اخر صفحة في الكتاب

يا ايها الولد ما بقاش فاضل كتير

لو دة اللقا الاخير اشوفك وشك بخير

هيوحشني لقاك لو بعد ميت سنة

خد بالك من حبايبك واولهم انا