استكمالًا لنجاح "فوي فوي" أغنية "حلوة منك" لويجز تتصدر تريند يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم -

حصد مطرب الراب ويجز المركز الخامس ب ٨٩١ ألف مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وذلك بعد أسبوعين من طرح الأغنية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي كانت البرومو الرسمي لفيلم “ فوي فوي”

ويجوز حلوة منك

كلمات اغنية " حلوة منك "

حلوة منك قد سنك

ضربتي ضرب العادي في ستة

ياريت تهزيقي يقل منك

ده إللي الاحظه فيكو أه يا سعده

حلوة منك قد سنك

ضربتي ضرب العادي في ستة

ياريت تهزيقي يقل منك

ده إللي الاحظه فيكو أه يا سعده

كان في وخلص ومنعته

ويجز بطل وده نعته

أرفع مستحدي على شعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

ماتأخرنيش أنا تقبضني

ماتقبضنيش تبات في بطني

أعمل فيها ماشوفتكش

‫‫العبها خرسة العبها Multi

كتيبة جاهزة على رنة

يحضر أقلب الحفلة درنا

عيني أصونها مش زايغة

حافظین أصولها وبنريح

عندكو الضربة بتجلي

عندنا الضربة بتشيع

عندكو الركبة بتزيق

عندنا الرزم نجيبله أرنب

قلنا المدينة مش هتسعنا

قلنا المدينة مش هتسعنا

قلنا المدينة مش هتسعنا

لوينا بوزهم لوُا دراعنا

مش رجولة ومش هتسعنا‏

مش رجولة ومش هتسعنا‏

‏مش صالحنا ومش تبعنا

‏مش صالحنا ومش تبعنا

كان في وخلص ومنعته

ويجز بطل وده نعته

أرفع مستحدي على شعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

مش فاضي بقلبهم

الضربة بتنتشر باراشوت

‫‫بتلعب الصوت على كذا Chord

على كذا كذا كذا كذا كذا كذا

مش فاضي بقلبهم

الضربة بتنتشر باراشوت

‫‫ على كذا Chord

على كذا كذا كذا كذا كذا كذا

جروح غويطة وإصابات

شباب حويطة مش عصابات

شباب ملمة بالمناطق

ع السليم بنعاملوا الخلق

نادر أما يكرهنا حد

وارد قوي يكرهنا كلب

وارد قوي يكرهنا قط

جامد أوي أجري الفار

أستاذها فـ أقوم بتلاميذها

عارفین خباياها ودهاليزها

أنا وشي في كل براوزها

بتشفنا عيال تشفك

مش بتوقف ع الحقيرة

فلوهات خطيرة

مبصر بالبصيرة مش بالبصر

بابا بالطريقة كله بالطريقة

إبن السوق يبيع أكتر

مين هيوقفني

بعمل بعمل الدخلة كله يسقفلي

كله يمحلسلي كله يتلزقلي

أنا مش متابع

على رزقي بجري بجري بجري

بجري بجري بجري

أنا مش متابع

على رزقي بجري بجري بجري

بجري بجري بجري

آه، حوارتجية وخطيفة

وشي قاله ده في جريمة

نزلني فتش الكبينة

الحمد لله صحيفة نضيفة

أنا ماشي بالدعا أنا ماشي بالستر

أنا ماشي بالبشلة وراكن الفرد

جوز شيشات أنا لاعب النرد

لاعب الزهر أنا لاعب النرد

حمايتك نامت بوس الخاتم

الناقص بس يهين الخادم

ماحدش حاسس بالشقيان يابا

ماحدش حاسس بالغلبان يابا

ماحدش حاسس بالتعبان يابا

ماحدش حاسس بالشقيان يابا

ماحدش حاسس بالقرفان يابا

ماحدش حاسس بالطهقان يابا

حلوة منك قد سنك

ضربتي ضرب العادي في ستة

ياريت تهزيقي يقل منك

ده إللي الاحظه فيكو أه يا سعده

حلوة منك قد سنك

ضربتي ضرب العادي في ستة

ياريت تهزيقي يقل منك

ده إللي الاحظه فيكو أه يا سعده

كان في وخلص ومنعته

ويجز بطل وده نعته

أرفع مستحدي على شعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

أنا بلاعبه أنا بلاعبه

أنا بلاعبه أنا بلاعبه

أنا بلاعبه أنا بلاعبه

أنا بلاعبه