وليد توفيق يشوق جمهوره لعمل فني جديد.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان وليد توفيق جمهوره بفيديو قصير له من الاستوديو يستعد لعمل فني جديد يشوق جمهوره من خلاله، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “توفيق” على الفيديو قائلًا: "قريبا.. انتظرونا".

https://www.instagram.com/reel/CxXi3eOsEBm/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

آخر أعمال وليد توفيق:

ويذكر أن طرح النجم وليد توفيق، مؤخرًا أغنية "أصحاب السعادة"، على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكافة المنصات الموسيقية، وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، وهي من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيي، توزيع محمد عباس، وأخرج الكليب ساري منير.

وجدير بالذكر أن حققت حفلة النجم وليد توفيق في مهرجان القلعة نجاحًا كبيرًا، وسط عدد حضور جماهيري ضخم وقد أعرب وليد عن سعادته بالتواجد في مصر ولقاء الجمهور المصري في القلعة الذي وصفها بالمكان الأثري العظيم.

وقال وليد توفيق عبر تصريحات تلفزيونية: "سعادتي لا توصف من كل قلبي صدقني لأن كورونا عندما ظهرت بعدتني عن حببتي مصر وشعب مصر، فكانت الحفلة دي بالنسبالي رجوع، واخترت أغنية للموسيقار الكبير فريد لطرش وهو غناها في مصر عندما ابتعد عنها فترة طويلة".

وأضاف حديثة قائلا: "فكنت أبحث في اليوتيوب بوست منذ سنة وسنتين وانت ياقلبي بتقول انا فين، فشعرت إن أنا داخلت الأغنية، فقدمتها في أول دخولي علي المسرح وغنيت سنة وسنتين".

وليد توفيق وكليبه الجديد أيلول

يشار إلى أنه كان وليد توفيق قد طرح مؤخرًا أغنية أيلول، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات الشاعر نزار فرانسيس وألحان وليد توفيق وتوزيع مصطفى عبد الرضا.

كلمات أغنية أيلول

رجعت شوفك ما كنت لاقيكي

ما لقيت إلا وعود كذابي

وقلبي على بابك وقع هونيك

فليت وتركتلك غيابي

بكرا رح يرجع أيلول يمرق مطرح ما كنا

علمني شو بدي قول إن سألت نسماتو عنا

بكرا رح يرجع أيلول يمرق مطرح ما كنا

علمني شو بدي قول إن سألت نسماتو عنا

بقلن إنك صرت بعيد صار الشوق بقلبي يزيد

متل المي بكف الإيد هربت فرحتنا منا هربت فرحتنا منا

بقلن إنك صرت بعيد صار الشوق بقلبي يزيد

متل المي بكف الإيد هربت فرحتنا منا هربت فرحتنا منا

علمني شو بدي قول إن سألت نسماتو عنا

بكرا رح يرجع أيلول

معقولة هيك الإيام اللي جمعتنا تفرقنا

وتتكسر كل الأحلام ومن فرحتنا تسرقنا

معقولة هيك الإيام اللي جمعتنا تفرقنا

وتتكسر كل الأحلام ومن فرحتنا تسرقنا

بعيني دمعة ملبكي بالسؤال بتشتكي

مين ال عجرحو بكي ومين ال عجرحو غنى

بقلن إنك صرت بعيد صار الشوق بقلبي يزيد متل المي بكف الإيد هربت فرحتنا منا هربت فرحتنا منا

بقلن إنك صرت بعيد صار الشوق بقلبي يزيد متل المي بكف الإيد هربت فرحتنا منا هربت فرحتنا منا

بكرا رح يرجع أيلول يمرق مطرح ما كنا علمني شو بدي قول إن سألت نسماتو عنا

بكرا رح يرجع أيلول