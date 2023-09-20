انت الان تتابع خبر هيكل عضمي .. تسريب صور مزرية للمغربية ’’سلمى رشيد‘‘ قبل الشهرة يضعها في موقف محرج ومخزي للغاية .. وكأنها دنيا بطمة قبل الشهرة لن تصدق ! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول بعض الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع "انستغرام"، للمغنية سلمى رشيد من أيام دراستها في المدرسة. يبدو أن هذه الصور تعود إلى أيامها في المرحلة الإعدادية أو الثانوية، حيث كانت لا تزال تلميذة صغيرة في السن. وبالنظر إلى هذه الصور، يمكن أن نرى أنها كانت تبدو مختلفة تمامًا عما هي عليه الآن، ولم يشاهدها الجمهور بهذا الشكل من قبل.

في هذه الصور، تظهر سلمى بشكل مختلف تمامًا. على الرغم من أن ملامحها وجمالها لا يزالان كما هما، إلا أن هناك تحسينات وتغييرات كبيرة في شكلها، حيث تغيرت بشكل جذري.

أعادت هذه الصور إلى الأذهان موضوع عمليات التجميل التي يخضع لها العديد من المغنيات. فقد بدت سلمى مختلفة تمامًا عما هي عليه الآن وعما تنشره في حسابها على انستغرام.

من البداية، يمكن أن نلاحظ الفرق في لون بشرتها ووجهها البريء والشاحب. وليس هذا فحسب، بل يبدو أن سلمى رشيد قد اتبعت خطوات الفنانة دنيا بطمة في عمليات التجميل وقامت بتغيير مظهرها بشكل كامل.