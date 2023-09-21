انت الان تتابع خبر معجب مجنون بحلا شيحة يحتضنها أمام الجميع ويبوسها بحرارة ... وما فعله حبيبها به أفزع الجميع! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - زارت الفنانة المصرية حلا شيحة معرض والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة لدعم أعماله الجديدة. ونشرت حلا مجموعة من الصور على حسابها الرسمي على إنستغرام تجمعها بوالدها وشقيقتها، وعلقت قائلة "أحبك يا أبي، مذهلة كالعادة"، معبرة عن إعجابها بأعماله التشكيلية.

ظهرت حلا بإطلالة بيضاء تتألف من بليزر وبنطلون، مع حزام يحدد خصرها، وقد قامت بتصفيف شعرها ورفعه للأعلى. وقد حظيت حلا شيحة بشعبية كبيرة في الفترة الأخيرة بعد إعلانها عن رغبتها في العودة إلى التمثيل، وقد أعربت عن تقديرها للنقيب العام لنقابة المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي وزملائها في المجال الفني.

وقد كتبت حلا على إنستغرام قائلة "شكراً للنقابة الكبيرة وشكراً لدكتور أشرف زكي النقيب الداعم والسند لكل فنان مصري ولكل إنسان قبل أن يكون فنان".