انت الأن تتابع خبر "على عتبة الثمانين..الممثله بوسي تعلن زفافها للمره الثانيه وتكشف عن هوية العريس الغامض!"لن تصدق من هو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تُعَرَّضُ العَدِيدُ مِنَ النُّجُمَاتِ بَيْنَ الحِينِ وَالآخِرِ لِشَائِعَاتِ الزَّوَاجِ، سَوَاءَ كَانَتْ مِنْ دَاخِلِ الوَسَطِ الفَنِّيِّ أَوْ خَارِجِهِ. وَمِنْ بَيْنِ هَؤُلَاءِ النُّجُمَاتِ تَأْتِي الفَنَّانَةُ بُوسِيُّ، زَوْجَةُ الفَنَّانِ الرَّاحِلِ نُورِ الشَّرِيفِ. حَيْثُ أَشْعَلَتْ شَائِعَةُ زَوَاجِهَا مِنْ رَجُلِ أَعْمَالٍ مَشْهُورٍ مَوَاقِعَ التَّوَاصُلِ الاجْتِمَاعِيِّ قَبْلَ فَتْرَةٍ قَصِيرَةٍ. وَلَكِنَّ مَصْدَرًا مُقَرَّبًا مِنَ النَّجْمَةِ الكَبِيرَةِ قَامَ بِنَفْيِ هَذِهِ الشَّائِعَةِ.

وَعِنْدَمَا تَمَّ سُؤَالُ بُوسِيِّ فِي إِحْدَى الْبَرَامِجِ الْحَوَارِيَّةِ عَنْ إِمْكَانِيَّةِ تَجْرِبَةِ الزَّوَاجِ مَرَّةً أُخْرَى، رَفَضَتْ فِي الْبَدَايَةِ الْإِجَابَةَ عَلَى هَذَا السُّؤَالِ. وَلَكِنَّ بَعْدَ ضَغْطِ الْمُذِيعَةِ عَلَيْهَا، قَرَّرَتْ الْإِجَابَةَ قَائِلَةً "لَا أَعْرِفُ، وَلَكِنَّ مِنَ الْمُمْكِنِ. لَا يُمْكِنُنِي أَنْ أَقُولَ بِشَكْلٍ قَاطِعٍ نَعَمْ أَوْ لَا". وَيَجِدُرُ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ بُوسِيَّ تَبْلُغُ مِنَ الْعُمُرِ 70 عَامًا وَبَدَأَتْ مَشْوَارَهَا الْفَنِّيُّ فِي سَنٍّ مُبَكَّرَةٍ جِدًّا، حَيْثُ لَمْ تَتَجَاوَزِ الْعَشْرَةَ سَنَوَاتٍ. وَشَارَكَتْ فِي بُطُولَةِ الْعَدِيدِ مِنَ الْأَفْلَامِ وَالْمُسَلْسَلَاتِ عَلَى مَدَارِ حَيَاتِهَا الْمِهْنِيَّةِ.

وَيَجِبُ أَنْ نَذْكُرَ أَنَّ آخِرَ أَعْمَالِ بُوسِيِّ كَانَ مُسَلْسَلُ "الْبُرْنِسِيسَةِ بِيسَةِ" الَّذِي عُرِضَ فِي عَامِ 2018. وَشَارَكَتْ فِي بُطُولَتِهِ مَعَ الْمُمَثِّلَةِ مَيِّ عَزِّ الدِّينِ وَالْمُمَثِّلِ أَمِيرِ الْمِصْرِيِّ وَالْمُمَثِّلِ مُحَمَّدِ أَنْوَرِ وَسُلَيْمَانِ عِيدٍ وَإِيمَانِ السَّيِّدِ وَحَجَاجِ عَبْدِ الْعَظِيمِ. وَتَمَّ تَأْلِيفُ الْمُسَلْسَلِ مِنْ قِبَلِ مُصْطَفَى عُمَرَ وَفَارُوقِ هَاشِمٍ وَإِخْرَاجِهِ مِنْ قِبَلِ أَكْرَمِ فَرِيدٍ.