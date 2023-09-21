نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. كارمن سليمان تتألق في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة كارمن سليمان متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اطلالة كارمن سليمان



وظهرت كارمن وهي ترتدي فستان طويل باللون الأبيض مفتوح من الظهر، ونسقت معه مكياجًا هادئًا، وتركت شعرها منسدلًا.

وفي سياق آخر، طرحت الفنانة كارمن سليمان أحدث أغانيها التي تحمل اسم "أنت الأصيل" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات الشاعر الغنائي صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع أماديو، وميكس طاهر صالح، وماستر ماهر صلاح، وإنتاج زوجها الملحن والمطرب مصطفى جاد.

أنت الأصيل اللي فاضللي بعد أمّا صفصفت الهوجة وأنت الوحيد اللي فاهمني ودماغنا على نفس الموجة عندك جمال مهما بدوّر الدنيا مبقتش تجيبه وعليك حنان الله الله عليك حنان الله ينوّر شغل المعلّم لحبيبه ومين يعلّي عليك يا سيدي ده أنا لو كنت راسماك بايدي لا كنت أزوّد.. ولا أجوّد صدفتنا عملتلي سعادة فقلت أشوفك مرة كمان المرة فجأة بقت عادة والعادة اهي قلبت إدمان أصل أنت من أول بصّة سحرك ميتقاللوش لأه دخلت قلبي واديك لسّه دخلت قلبي واديك لسّه عمّال بتعلى وتترقّى ومين يعلّي عليك يا سيدي ده أنا لو كنت راسماك بايدي لا كنت أزوّد.. ولا أجوّد ميزان حياتي وتمامي عندك طب انت فكرك استغنى عنك لا عندي نية ولا امكانية.

من هي كارمن سليمان ؟



ولدت كارمن سليمان في عائلة محافظة، ودخلت برامج مسابقات غنائية مثل مودرن ستار وأراب أيدول والذي كان خطوة هامة في مشوارها الفنى حتى الآن. كما حصلت علي بكالوريوس أعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام من أكاديمية الشروق.