نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. ريهام إيمن بالكاجوال في أحدث ظهور لها(صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ريهام إيمن متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

اطلالة ريهام ايمن



وظهرت ريهام وهي ترتدي تيشرت باللون الاسود، ونسقت معه بنطلون جينز، وتركت شعرها منسدلًا.

اخر أعمال ريهام إيمن

والجدير بالذكر أن آخر أعمال ريهام أيمن الدرامية مسلسل “العراف”، بطولة عادل إمام، نهال عنبر، رشا مهدي، أحمد فلوكس، محمد إسماعيل عبد الحافظ، حسين فهمي، سعيد طرابيك، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج رامي إمام.



وتدور أحداث المسلسل حول نصاب محترف يقوم بانتحال عدة شخصيات بمواصفات عالمية لأكثر من 30سنة، فمرة تجده رجل أعمال، أو محامي، أو طبيب مشهور، أو تجده سفير سياسي، دون أن يعرف أحد حقيقته الشخصية وكيف ينتقل من محافظة إلى أخرى دون أن تكتشف أجهزة الأمن أمره لذلك أطلق عليه اسم "العراف".

ولدت الفنانة ريهام أيمن في 19 من نوڤمبر 1988 وهي ممثلة ومغنية، بدأت مشوارها الفني منذ أن كانت طفلة صغيرة وكان من خلال الإعلانات ومن ثم مغنية في فريق "فيروس الغنائي" والذي كان يضم حينها ثلاث فتيات فقط.

وتزوجت الفنانة ريهام أيمن من الفنان المصري شريف رمزي في 15 من مايو 2015 وأنجبت منه طفليهما رمزي وليليا، حيث نشأت قصة الحب بينهما بعد آخر عمل جمعهما في مسلسل "العراف".

والجدير بالذكر شريف رمزي، شارك مؤخرًا في الجزء الثاني من مسلسل “واكلينها والعة”، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ تغريد العصفوري، ﺗﺄﻟﻴﻒ سمر طاهر، بطولة مي سليم، إنجي وجدان، ياسر الطوبجي، خالد عليش، محمد متولي، كما شارك أيضًا في مسلسل “نصيبي وقسمتك” الموسم الثاني.