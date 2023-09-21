ميدو عادل يكشف عن الشخصيات التي يتمني تقديمها فنيا.. بينهم ملحن عبقري

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أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان ميدو عادل ضيفا في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" مع الإعلاميات مفيدة شيحة، وسهير جودة، عبر شاشة النهار.

كشف ميدو عادل، عن الشخصيات التي يتمني أن يقدمها في عمل فني، قائلا: "عاطف الطيب، سيد درويش ومنير مراد، معقبا: "مُتيم بهم بزيادة"، معبرا عن سعادته بشهادة خيري بشارة له بأنه يشبه منير مراد.

وتابع ميدو عادل: "أن الفنان منير مراد ملحن عبقري ولا يختلف على حبه أحد، موضحا أنه قام بقراءة كل الكتب التي تخص المخرج عاطف الطيب، معلقا: "ايه اللي في حياته ميشدنيش؟، كان مميز وحببني في المسرح".

وأشار ميدو عادل مفيش موضوع في أي فيلم من الـ 21 اللي عملهم عاطف الطيب مكانش دايب فيه"، لافتا إلى أنه يحب كل أفلامه وأعماله وكان يتمنى أن يقوم بتمثيل فيلم البريء.

أحدث أعمال ميدو عادل

ومن ناحية أخري، يشارك الفنان ميدو عادل في السباق الرمضاني المقبل 2024، وهو من بطولة كلا من ميدو عادل، والفنان الشاب مصطفى أبو سريع، ومن سوريا الفنان أويس مخللاتي، ومن لبنان داليدا خليل وغيرهم كوكبة كبيرة من النجوم من مختلف الجنسيات.

ومسلسل شامبليون تدور أحداثه في إطار تشويقي يناقش التطور التكنولوجي وماذا وصل بنا حتي الآن، ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة التي تضم عدد 10 حلقات من تأليف أحمد عثمان وإخراج إياد نحاس.

فيلم دولارات دولارات

ويذكر ان عرض للفنان ميدو عادل فيلمه الجديد "دولارات دولارات" التي تم عرضة يوم الثلاثاء الماضي، في إحدي السينمات الكبري بمدينة 6 أكتوبر.

أحداث فيلم دولارات دولارات

تدور أحداث فيلم "دولارات دولارات" في إطار أكشن كوميدي، ويتناول بعض العوالم الخفية التي يتعرض لها الشباب الذين يسلكون طرقا غير مشروعة فتتغير حياتهم بين يوم وليلة وتنقلب رأسا على عقب وذلك في إطار تشويقي.

أبطال فيلم دولارات دولارات

يشارك في بطولة فيلم “دولارات دولارات” كل من نضال الشافعي، منة فضالي، هالة فاخر، محمود حافظ، ميدو عادل، مدحت تيخة، إبرام سمير، راندا البحيري، أمينة، ياسر علي ماهر، طاهر أبو ليلة، حسن عبد الفتاح، علاء مرسي، صبري عبد المنعم، والمطرب محمد السالم، إنتاج "آرت ميوزك" مدحت سعد، تأليف طارق رمضان، مدير تصوير وائل يوسف، إخراج محمد خضري.

ويشارك في الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم ميدو عادل، ياسر على ماهر، الفنان الراحل فايق عزب، ومجموعة من الوجوه الصاعدة ويعد أبرزهم سلمى سعيد، رودينا الشربيني، ماليكا، لودى على، فيفيان، الفنانة السورية غصون، كوكي، وآخرين، وهو سيناريو وحوار طارق رمضان، ومن إخراج محمد خضرى وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.