نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإثنين.. أمسية شعرية غنائية "صلوا على الزين" بالهناجر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمسية شعرية غنائية بعنوان "صلوا على الزين" فى الثامنة والنصف من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق ٢٥ سبتمبر الجارى، على مسرح مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، احتفالًا بالمولد النبوى الشريف.

أمسيات بهجة الروح

تأتى الأمسية ضمن سلسلة أمسيات "بهجة الروح" التي يقيمها القطاع، وينظم الأمسية المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، تقديم الشاعر محمد بهجت، الذى يلقى مجموعة من الأشعار فى حب الله ورسوله.

فرقة الحضرة المصرية

كما يشارك فى الأمسية فرقة "الحضرة المصرية" التى تشدو بباقة من الأغانى والابتهالات الدينية، بمصاحبة أوركسترا المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

الفن ودوره في ترسيخ القيم والأخلاق بمركز الهناجر

يذكر أن قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أقام ملتقى الهناجر الثقافى تحت عنوان "الفن ودوره في ترسيخ القيم والأخلاق"، فى أغسطس الماضي، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور.

أبرز الحاضرين في ملتقى الهناجر الثقافي

وشارك في ملتقى الهناجر الثقافى كل من: الفنان القدير طارق الدسوقي، الإعلامي الكبير الدكتور جمال الشاعر، الأستاذ الدكتور رامي عطا صديق أستاذ الصحافة بأكاديمية الشروق، الكاتب الصحفي أحمد السرساوي، الناقدة الفنية ولاء جمال.

وأدارت الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما تقدم الفنانة "سيمون" وفرقتها الموسيقية مجموعة من الأغاني الشهيرة.