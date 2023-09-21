نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمبر هرد تعود للشاشة الفضية في فيلم In The Fire في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود الممثلة الشهيرة أمبر هرد للواجهة من جديد في عالم صناعة السينما بعد ازمة قضيتها الشهيرة مع النجم جوني ديب، وذلك عبر مجموعة منتظرة من الأفلام الجديدة التي تظهر بها في دور البطولة.

ووفق ما ذكر موقع "ديلي ميل"، طرح إعلان ترويجي لفيلم جديد لأمبر هرد بعنوان In The Fire سيكون أول عمل من بطولتها يطرح للسينما بعد الازمة

في هذا الفيلم تجسد أمبر شخصية طبيبة تحاول حماية طفل يتمتع بقدرات خارقة للطبيعة، في حقبة زمنية تدور قديما.

Aquaman

وتعود أمبر هرد في الوقت نفسه للمشاركة في بطولة فيلم Aquaman بجزئه الثاني، بمشاركة النجم جيسون موموا في دور البطولة.

و طرحت شركة الإنتاج السينمائي ورنور بروز، الإعلان الترويجي الكامل للجزء الثاني المنتظر من فيلم أكوامان من بطولة جيسون موموا.

والإعلان الترويجي شهدت عودة نجوم من الجزء الأول أبرزهم أمبر هرد ونيكول كيدمان، على أن يطرح بعنوان the lost kingdom.

جديد أخبار جيسون موموا

و يستعد الثنائي جيسون موموا وديف باتيستا للمشاركة في بطولة عمل سينمائي للمرة الاولى لهما معا، بعد الإعلان عن مشروع جديد يشاركان به في ادوار البطولة، يخرجه مخرج فيلم Blue Beetle.

ووفق "ديلي ميل"، المشروع السينمائي الجديد سيحمل عنوان The Wrecking Crew، ومن المقرر أن ينضم له مجموعة أكبر من الفنانين، مع وجود أنجيل مانو سوتو كمنتج منفذ للعمل.

والعمل كان قد انتهت كتابته قبل بداية موسم الاضراب الذي انطلق في يونيو الماضي، وقد استقرا على بداية التصوير بعد نهاية الإضراب وعودة الممثلين للعمل بمواقعهم.