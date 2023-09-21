نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توم هانكس يكشف عن أكثر الأمنيات التي يتمنى تحقيقها لنفسه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حوار جديد أجراه النجم توم هانكس، تحدث عن أكثر الأمنيات التي يتمنى أن يحققها لنفسه في الوقت الحالي بعد سنوات نجاحه الكبيرة في مجال صناعة السينما.

ووفق ديلي ميل، تحدث هانكس عن اكثر ما يتمناه الآن هو القيام برحلة للفضاء الخارجي، معلنًا أنه مستعد للقيام بذلك في مقابل أي شيء حتى وإن اضطر للقيام بأعمال تنظيف.

يأتي ذلك بعد أن تلقى هانكس دعوة من الملياردير جيف بيزوس للقيام برحلة للفضاء الخارجي في واحدة من رحلات شركة أمازون Blue Origin.

توم هانكس

حديث عن الماضي

وكان قد أجرى النجم توم هانكس حوارًا جديدًا مع صحيفة نيويوركر، تحدث خلاله عن بعض الاسرار الخاصة بمسيرته المهنية الحافلة.

هذا الحوار نقل جانب منه موقع "ديد لاين"، واعترف خلاله هانكس، أنه لم يكن معجبا ببعض من الاعمال السينمائي التي قدمها من بطولته.

وقال هانكس في الحوار صراحة، "كنت في بعض الأفلام التي كرهت مشاركتي بها"، وأضاف "من الممكن للمشاهدين الاستدلال على ذلك مع بعض التركيز في الأمر".

مشاريع جديدة

وكان قد احتفل النجم الكبير توم هانكس برفقة أسرته بالعرض الخاص لفيلمه الجديد a man called otto في مدينة نيويورك.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الجديد، الذي شهد تعاون بين هانكس وزوجته ريتا ويلسون في الإنتاج.

تفاصيل عن العمل

والفيلم الجديد a man called otto، هو فيلم دراما أمريكي من الأعمال المميزة التي طرحت في عام 2022 الماضي.

الفيلم تستمر حملة الترويج له بمشاركة النجم توم هانكس، بعد فترة توقف خلال فترة موسم أعياد الكريسماس، وهو من إخراج المخرج مارك فورستر.