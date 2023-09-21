نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. بشرى ضيفة إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الليلة المذيعة إنچى علي الفنانة بشرى في برنامج “أسرار النجوم” على محطة وراديو نجوم FM 100.6، من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة العاشرة على الهواء مباشرةً.

قصة فيلم أولاد حريم كريم



وتتحدث بشرى خلال اللقاء عن دورها في فيلم “أولاد حريم كريم”، حيث تجسد دور" سارة"، كما تتحدث عن بعض أزمات فيلم “أولاد حريم كريم”، وتدور أحداث الفيلم عن وجود علاقة حب بين كريم حسين و آيلا وعندما يتقدم للزواج منها يكتشف والدها كريم الحسيني أنه ابن زميلتة وحبيبته السابقة مها ثم يستعيدان علاقة الصداقة القديمة مع صديقتيهما هالة ودينا.



من هم طاقم عمل "أولاد حريم كريم"؟



أولاد حريم كريم بطولة مصطفى قمر بشرى خالد سرحان عمرو عبدالجليل داليا البحيرى بسمه علا غانم تيام مصطفى قمر رنا رئيس أولاد حريم كريم تأليف زينب عزيز ومن اخراج على أدريس الجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانه بشرى فيلم معالى ماما مسلسل الاختيار ٢ مسلسل وادى الجن



ما هي آخر أغاني بشرى؟



وطرحت بشرى مؤخرًا أغنية "سلام عليكم" علي طريقة الديو مع المطرب الاوزباكستاني Azzamchik وتخطت الاغنية حاجز ال60 مليون علي موقع "تيك توك" بعد طرحها بساعات وهو الرقم الذي يعد قياسيًا، والأغنية من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبري.

فيلم “ليه تعيشها لوحدك”



وفي سياق آخر، تقوم بشرى حاليًا بالإشراف العام على الإنتاج في أحداث فيلم "ليه تعيشها لوحدك" للنجوم خالد الصاوي وشريف منير الذي أوشك نجومه علي الانتهاء من تصويره.