تايجر شروف يطرح البوستر الترويجي لفيلم Ganapath - A Hero Is Bor

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أحمد جودة - القاهرة - طرح البوستر الترويجي الرسمي لفيلم الممثل الهندي الشاب تايجر شروف والذي يطرح بعنوان Ganapath.

الفيلم الجديد تقرر يوم 20 أكتوبر المقبل، موعدًا رسميًا لطرحه في صالات العرض السينمائية، وسيكون بعنوان Ganapath - A Hero Is Bor.

وسيشارك في بطولة الفيلم في البطولة النسائية، كريتي سانون، والنجم الكبير اميتاب باتشان، وفي الإخراج جانيش شاتورثي.

تايجر شروف

أعمال جديدة قادمة

و يشارك الممثل الشاب تايجر شروف في بطولة فيلم جديد يطرح بعنوان Hero No 1، يشهد مشاركته للبطولة اما الممثلة الشابة باشمين روشان.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم سيكون أحدث عمل سينمائي من بطولة تايجر شروف، ومن المقرر أن يشهد مشاركة الممثلة الشابة سارة علي خان في أحد الأدوار الرئسية.

الفيلم سيكون ثاني مشروع سينمائي في بوليوود للممثلة الصاعدة باشمينا روشان.

جديد مشاريع بوليوود

ويستعد مصمم الأزياء الهندي مانيش مالهوترا لخوض تجربة الإنتاج السينمائي، عبر إطلاقه لشركته الخاصة الجديدة للإنتاج، باسم Stage 5 Productions.

وبحسب موقع "إنديا توداي"، المشروع الأول لشركة الإنتاج، سيكون بعنوان Bun Tikki، ويضم في بطولته زينات امان وشابانا عزمي.

وحددت الشركة المنتجة، نوفمبر من عام 2023 موعدًا رسميًا لإنطلاق تصوير مشاهد الفيلم الجديد.