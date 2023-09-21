نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبرت دي نيرو يعود لتجسيد دوره من فيلم Taxi Driver في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود النجم الكبير روبرت دي نيرو لتجسيد شخصيته الأيقونية من فيلم Taxi Driver للمخرج مارتن سكورسيزي إنتاج عام 1976، وذلك عبر مشاركته في إعلان ترويجي جديد لشركة النقل الخاص أوبر.

وتقول ديلي ميل، أن عودة دي نيرو لتجسيد الشخصية، سيكون في إعلان ترويجي جديد لشركة النقل الخاص الشهيرة، حتى أنه سيستخدم في الاعلان الترويجي جملته الشهيرة من الفيلم You talkin' to me.

روبرت دي نيرو

عمل درامي جديد

ويجري الآن النجم الكبير روبيرت دي نيرو مفاوضات مع شركة الإنتاج الفني باراماونت، ليظهر في بطولة عمل درامي جديد عبر منصة باراماونت بلص.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، العمل الدرامي الجديد الذي يدرس دي نيرو الانضمام له، سيكون بعنوان Bobby Meritorious.

تفاصيل عن العمل

وأوضحت الصحيفة، أن أحداث المسلسل ستدور في مكتب المدعي العام الأمريكي التابع لمنطقة نيويورك الجنوبية.

والقصة ستكون في إطار من قصص العصابات الإيطالية الكلاسيكية، التي سبق وأن ظهر دي نيرو في بطولة العديد منها في السابق، على أن يتم الاستقرار على بقية طاقم عمل المسلسل لاحقا.

جديد أخبار "باراماونت"

و يجري الآن النجم ماثيو ماكونهي مشاورات متقدمة، بشأن ظهوره في بطولة عمل سينمائي جديد مشتق من أحداث Yellowstone.

ووفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل، فإن شركة ستديوهات باراماونت، تحضر لمشروع تليفزيوني مشتق من عالم مسلسل Yellowstone، سيكون من بطولة ماثيو ماكونهي في دور البطولة.

هذا المشروع كان من المفترض أن يتم إطلاقه رسميًا في حالة انسحاب نجم السلسلة كيفن كوستنر من بطولة المسلسل الأصلي، ولكن الآن سيتم العمل على المشروع المشتق، بغض النظر عن مستقبل كوستنر في السلسلة.