بعد أشهر من وفاة والدها .. دنيا الشربيني تفقد والدتها

الرياض - محمد الاطلسي - تشيع جثمان والدة الفنانة دينا الشربيني بعد قليل، التي رحلت عن عالمنا، أمس الأربعاء، من مسجد المشير طنطاوي .

وكانت علقت الفنانة دينا الشربيني على وفاة والدتها، وذلك بعد وفاة والدها بـ 5 أشهر فقط .

وكتبت دينا الشربيني على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، قائلًة: إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي ليلى السيد عبد الله.. اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها واجمعني بها في جنتك، اللهم ارحمها واغفر لها بقدر شوقي إليها.. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

موعد جنازة والدة دينا الشربيني

وكانت أعلنت الفنانة ريهام عبد الغفور، وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني، منذ قليل، ومن المقرر تشييع الجنازة غدًا الخميس بعد صلاة الظهر بـ مسجد المشير الطنطاوي.

وفاة والدة دينا الشربيني

وكتبت ريهام عبد الغفور، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ توفيت الى رحمة الله تعالى: السيدة/ ليلى السيد عبدالله التمامى، والدة الزميلة والصديقة دينا الشربيني، للفقيدة الرحمة ولعائلتها الصبر والسلوان، صلاة الجنازة غدا الخميس الموافق 21 من سبتمبر عقب صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى والدفن بمقابر العائلة بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر، مكان الصلاة مسجد المشير طنطاوي – مدينة نصر.