ميرفت أمين ترفض التكريم من مهرجان الجونة والسبب الراحلتان رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز

الرياض - محمد الاطلسي -

تحدثت الفنانة يسرا، عضو اللجنة الاستشارية العليا في مهرجان الجونة السينمائي، عن سبب رفض الفنانة ميرفت أمين تكريمها في الدورة السادسة القادمة من المهرجان.

وقالت يسرا خلال حوارها في برنامج عرب وود: السيدة ميرفت أمين، تستحق التكريم بشكل غير عادي، أنا كلمتها وهي رفضت وقالتلي أنا مش قادرة اتكرم لأني فقدت كتير من أصحابي منهم الفنانة رجاء الجداوي ودلال عبد العزيز، وأنا مقدرة جدًا إحساسها وعدم قبولها لـ ده، ولكن كنت أتمنى تكريمها.

مهرجان الجونة السينمائي الدورة الـ 6 وفي سياق أخر، سبق أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، منح جائزة الإنجاز الإبداعي في دورته 6 هذا العام 2023، لـ المخرج مروان حامد، تقديًرا لمسيرته السينمائية المهمة، وجهوده الجادة في صناعة السينما المصرية والعربية، بأعمال متنوعة، والذي كانت باعتبار نقلة فنية وتجارية في السنوات الماضية، حيث أصبح اسمه من أهم أسماء المخرجين في مصر والوطن العربي، خاصة أنه شكّل مؤسسة فنية متكاملة بالإخراج والإنتاج.