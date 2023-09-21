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عروض كرنفالية مبهرة.. انطلاق ملتقى دوير الثقافي للأطفال بأسيوط (صور)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض كرنفالية مبهرة.. انطلاق ملتقى دوير الثقافي للأطفال بأسيوط (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

انطلقت أمس، أولى فعاليات ملتقى دوير الثقافي لإبداعات وفنون الطفل، بقرية الدوير بمركز صدفا بأسيوط، والذي يبدأ من 20 ويستمر حتى 24 من سبتمبر الجاري. 

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ما هي تفاصيل الملتقى؟ 

 

الملتقى تستضيفه جمعية أحمد بهاء الدين، بالشراكة مع مؤسسة ستار كير، وشهدت فعالياته عروض كرنفالية مبهرة للأطفال داخل شوارع أسيوط. 

 

ماذا شهدت فعاليات الملتقى؟ 

 

وشهدت فعاليات الملتقى ورش "فنون تشكيلية - تحطيب - مسرح - موسيقى - خيال الظل - وورش حكي"، وعروض خارجية لفرقة "البرشا - ملوي" للمسرح والحكى، وفرقة الزناتى للربابة.

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إلى جانب إقامة معارض تفاعلية للكمبيوتر مثل البرمجة الإبداعية - معمل العلوم، معارض فرجة "إشغال - تطريز - كورشيه - إكسسوار - جبس - إعادة تدوير".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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