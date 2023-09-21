نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "مرعي البريمو" أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم “مرعي البريمو” للفنان محمد هنيدي إيرادات بلغت 4 آلاف و951 جنيهًا، ليحتل بذلك المركز قبل الأخير.

وتدور أحداث فيلم “مرعي البريمو”، في إطار كوميدي، حول مرعي البريمو، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.



من هم أبطال فيلم مرعي البريمو؟



وفيلم مرعي البريمو بطولة الفنان محمد هنيدي، والعديد من الفنانين، أبرزهم الفنانة غادة عادل، نانسي صلاح، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، أحمد بدير، وغيرهم، والعمل من إخراج سعيد حامد، وتأليف إيهاب بليبل.

طرح مرعي البريمو في الولايات المتحدة الأمريكية



و عرض فيلم "مرعي البريمو" للفنان محمد هنيدي، في عدد من دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية، لمدة أسبوع واحد، وجاء ذلك بعد مرور شهر تقريبًا من عرضه في صالات السينما في مصر والوطن العربي، والأغنية الدعائية للفيلم

يشارك محمد هنيدي في غنائها شارموفز وتحمل عنوان “طبطبلي ”.

كلمات أغنية “طبطبلي”



السلام عليكوا

الدنيا دى بصراحة عايزة تقليبة براحة زى الباشاميل

بتكلكعوهالى وانا مالى انا عارف انا مالى مش للدرجة دى وفى ناس بتنادى

باشا حل

رجعينى يا دنيا بيبى رجعينى يا دنيا نونه

كنت قطعت على عيبى انى من جوايا فله

أنا جاي في هزار ودلع والهم خلع مش طالبه وجع فى دماغى

enough لسه زي ما أنا والمشاكل واقفه صف اللى جوا هوا هوا متدلعتش

أنا عايز حد يطبطبلى حبة معلش

أنا عايز حد يروقنى ويرش دلع على الوش