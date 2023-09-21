نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج "معكم منى الشاذلي" ينتقل لقناة ON في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت قنوات ON TV على حق إذاعة برنامج معكم منى الشاذلي على شاشتها، وذلك في إطار خطة التطوير البرامجي والخرائط التي تقوم بها الشركة المتحدة.

وبذلك ينتهي بث البرنامج من على شاشة CBC، ويبدأ موسمه الجديد على شاشة ON TV الأسبوع المقبل.

مشوار برنامج معكم منى الشاذلي

وحقق برنامج معكم منى الشاذلي عبر عشر سنوات حقق نجاحًا كبيرًا ومشاهدات عالية، والانتقال إلى ON TVا سيكون استمرارًا لصيغته الناجحة التي تحظى بجماهيرية كبيرة في مصر والعالم العربي.

الجدير بالذكر، أن البرنامج بفقراته المتنوعة بين الإنسانية والثقافية والاجتماعية والفنية حصد العديد من الجوائز والتكريمات والاستفتائيات كأفضل برنامج في عدد كبير من بلدان العالم العربي.

نبذة عن برنامج معاكم

معكم منى الشاذلي هو برنامج حواري اجتماعي تقدمه المذيعة المصرية منى الشاذلي على قناة سي بي سي الفضائية، بالإضافة لإستضافة المشاهير والمتميزين في شتى المجالات المختلفة

وبدأ البرنامج عام 2014 بعدما تركت منى الشاذلي قناة أم بي سي مصر بشكل ودي كما بينت القناة ذلك حيث كانت تقدم برنامج جملة مفيدة وهو غالبًا يتضمن نفس محتوى وحيثيات برنامج معكم منى الشاذلي.

من هي منى الشاذلي؟

منى محمد محمود أحمد الشاذلي هي إعلامية مصرية ولدت في 23 ديسمبر 1973، قدمت العديد من البرامج السياسية، وأهمها البرنامج الحواري على قناة دريم الفضائية المصرية العاشرة مساء، وبرنامج جملة مفيدة 2012، وبرنامج العاشرة مساءً الذي حققت به نجاحًا كبيرًا.

تردد قناة ON

ويتم بث قناة ON على القمر الصناعي النايلسات على تردد: 1183، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز 27500، التصحيح 5/6

