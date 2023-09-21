نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شقى وحياة ظالمة.. هكذا تظهر زينة في فيلم "الإسكندراني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة زينة عن تفاصيل شخصيتها التي تقدمها بفيلم" الإسكندراني" مع أحمد العوضي، والذي من المقرر طرحه قريبًا بجميع دور العرض السينمائية.



ما هي شخصية زينة بفيلم الاسكندراني ؟

وأشارت زينة من خلال تصريحاتها في برنامج et بالعربي:"دي أشقى بنت ممكن تشوفيها في حياتك، اسمها قمر، وهي بنت إسكندرانية جدعة وبتاعت حق أوي، وبتقف دايما جمب الناس المظلومة، وبتعيش حياة ظالمة بس بتكافح وبتعيش زي أي ست مصرية".

ماذا قالت زينة عن حسين فهمي؟

وأعربت زينة عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع الفنان حسين فهمي، قائلة: "مبسوطة من التعاون مع كل الممثلين في الفيلم، أستاذ حسين فهمي دا بموت فيه واحنا أصدقاء جدا، وأول ما اشتغلت اشتغلت معاه، كان عندي 17".

من هم أبطال فيلم الإسكندراني؟



فيلم "الإسكندرانى" من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته النجم أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

آخر أعمال الفنانة زينة



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة زينة في السينما فيلم "الفلوس" الذى قدمته مع النجم تامر حسنى وعرض عام 2019، وشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، كميل سلامة، حنيد زين الدين، وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، عمر زهران، جوهرة، أسعد رشدان والفيلم قصة تامر حسنى وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق



قصة فيلم الفلوس

يدور الفيلم حول سيف، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.