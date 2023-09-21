نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. الفرقة القومية العربية للموسيقى في دار الأوبرا بالمسرح الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفرقة القومية العربية للموسيقى لحفل غنائي في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، اليوم الخميس 21 سبتمبر في الساعة الثامنة والنصف مساءً على المسرح الكبير.

أبرز فقرات الفرقة القومية العربية للموسيقى

ومن المقرر أن تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى، مختارات من أعمال الموسيقار فريد الأطرش والمطربة وردة بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد ويؤديها كل من: إيمان عبد الغنى، أحمد عفت، محمد طارق، إيناس عز الدين، أشرف وليد.

نبذة عن الفرقة القومية العربية للموسيقى

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور لتتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي حفاظًا عليه من الإندثار.

حفل العندليب في دار الأوبرا المصرية

يذكر أن المسرح الكبير التابع لدار الأوبرا المصرية نظم سهرة مع العندليب في الخميس الماضي بمشاركة الفرقة الموسيقية، وذلك بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي.

وشارك في سهرة العندليب نجوم الأوبرا بمشاركة كل من: الفنان أحمد عفت الفنان محمد الطوخي والفنان محمد حسن والفنان حسام حسني والفنانة سمية وجدي والفنانة نهى حافظ.

حفل ريهام عبد الحكيم وفرقة عبدالحليم نويرة في افتتاح الموسم الفني

كما افتتح الموسم الفني لعام 2023 للموسيقي العربية على المسرح الكبير، وذلك بمشاركة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية مع المطربة ريهام عبد الحكيم بقيادة المايسترو أحمد عامر، وشارك في الحفل كل من: الفنان محمد محسن والفنانة صابرين النجيلي والفنان أحمد عبد الكريم ضمن فرقة عبدالحليم نويرة على المسرح الكبير.