نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. حفل موسيقي للفنان ماريو سعيد بقبة الغوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم مركز إبداع قبة الغوري التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة مساء غدًا الجمعة الموافق 22 سبتمبر، حفلًا موسيقيًا للفنان ماريو سعيد.

أبرز أعمال الحفل الموسيقي بقبة الغوري



يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أعمال كبار الملحنين إلى جانب عدد من مؤلفاته منها: “ خفيف الروح “، "زورونى"، "التحفجية"، "صولو عود" و" شقاوة ماريو سعيد".

نبذة عن المايسترو ماريو سعيد



يذكر أن ماريو سعيد عازف عود ومؤلف موسيقي، تخرج من بيت العود العربى تحت إشراف الفنان العالمى نصير شمة بتقدير عام امتياز ثم بدأ عمله استاذ لألة العود ببيت العود العربي، له العديد من المؤلفات الموسيقية، أطلق البومه الأول " ونس " عام 2022، والبوم "رمادى" عام ٢٠٢٣، اسس فرقته " صول " و اقام معها الكثير من الحفلات فى مختلف المسارح فى القاهرة وخارجها بالاضافة إلى حفلاته الفردية وحاز على جائزة نقولا لطيف للفنان الاكثر نشاطًا عن عام ٢٠٢٢ .

صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.