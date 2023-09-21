نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. صالون " كلام فالسيما " بمركز الحرية بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف مركز الحرية بالإسكندرية

التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى السابعه مساء اليوم الخميس 21 سبتمبر، صالون "كلام فالسيما" للمخرج أشرف فايق، ويقام هذا الشهر تحت عنوان "الموسيقي التصويرية ومدى تأثيرها في الأفلام السينمائية ".

موعد صالون كلام فالسيما للمخرج أشرف فايق

يشار أن صالون "كلام فالسيما" يقام شهريًا الخميس الثاني بسينما الهناجر، والخميس الثالث بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.

سينما عاطف الطيب وطريقة سرده لأفلامه الواقعية

يذكر أن صالون كلام فالسيما للمخرج أشرف فايق، استضاف في شهر أغسطس الماضي "سينما عاطف الطيب وطريقة سرده لأفلامه الواقعية".

صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة في نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والإرتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.