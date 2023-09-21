انت الان تتابع خبر ابكت الصغير قبل الكبير.. دينا الشربيني تودع والدتها صدمة كبيرة بعد صدمة وفاة والدة منذ أشهر قليلة!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ودَّعت الفنانة ريهام عبد الغفور والدة الفنانة دينا الشربيني بعد وفاتها قبل قليل، وسيتم تشييع الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر في مسجد المشير الطنطاوي.

وقد نشرت ريهام عبد الغفور على حسابها الشخصي في فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى: ليلى السيد عبد الله التمامي، والدة الزميلة والصديقة دينا الشربيني، نسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان."

وأضافت: "ستقام صلاة الجنازة غدًا الخميس الموافق 21 سبتمبر بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي، وسيتم دفنها في مقابر العائلة بمقابر الوفاء والأمل في مدينة نصر، ومكان الصلاة سيكون في مسجد المشير طنطاوي - مدينة نصر."

في يوم الأربعاء 5 أبريل 2023، أعلنت الفنانة دينا الشربيني وفاة والدها على حسابها في إنستجرام. وكتبت في تغريدتها: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب السيد محمد الشربيني، نرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة."

وفي وقت سابق، أجرت دينا الشربيني مقابلة حول موقفها من اعتزال الفن. أكدت أنها لم تفكر في اعتزال الفن حتى الآن، وأنها لا تزال تطمح في تقديم المزيد من الأعمال الفنية والبقاء محفورة في ذاكرة الجمهور بأعمالها.