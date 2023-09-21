نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد.. افتتاح ملتقى أفلام المحاولة بدورته الخامسة في قصر السينما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية يوم الأحد المقبل الدورة الخامسة من ملتقى أفلام المحاولة وذلك بمقر قصر السينما جاردن سيتي، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

لجنة تحكيم ملتقى أفلام المحاولة

وكان الفنان تامر عبدالمنعم قد أصدر قرارا في شهر أغسطس الماضي بتشكيل لجنة تحكيم ملتقى أفلام المحاولة والمكونة من المخرج الكبير عمر عبدالعزيز رئيس إتحاد النقابات الفنية "رئيسا"، وأعضاء اللجنة الدكتور يسري المناديلي والدكتور أشرف راجح.

صورة ارشيفية من ملتقى أفلام المحاولة

فعاليات ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة

يحضر إفتتاح الملتقى الخامس لأفلام المحاولة الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية والسيد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والسفير فيكتور هوجو سفير بارغواي بالقاهرة ولفيف من الفنانيين والمخرجين.

من المقرر أن يبدأ حفل إفتتاح الملتقى يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة مساءا ويتم عرض فيلم من دولة بارجواي على هامش الملتقى تحت عنوان La Hamaca Paraguaya.

واختارت لجنة التحكيم الخاصة بالملتقى مجموعة من الأفلام للمشاركة في الفعاليات وبيانها كالتالي:

اليوم الأول من فاعليات الملتقى الأثنين 25 سبتمبر

"أوضة وصالة - بقايا حكايا - من غير ميعاد - مغتربة - هل هلالنا - كافيين - حواديت يكنجي - قلبي ومفتاحه - رزق".

اليوم الثاني من فاعليات الملتقى الثلاثاء 26 سبتمبر

"كوزموس - نفسي - ممكن ألعب معاكوا - فوتو جراف - ميت بالصدفة - ورد - Life شفرة - رحال - باب رزق".

اليوم الثالث من فاعليات الملتقى الأربعاء 27 سبتمبر

"مهما طال البعاد - هاعزم أصحابي - إلى الأبد - ري موت - صدفة بألف ميعاد - بعد عمر - بيت تيتة - كفتة بالصلصة - مرمرية - أبو سمبل قدس الأقداس".

وفي اليوم الرابع من الملتقى سيتم عرض جميع الأفلام التي شاركت ضمن فاعليات الملتقى الخامس لأفلام المحاولة.

ويختتم ملتقى أفلام المحاولة في دورته الخامسة يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر وتوزيع الجوائز على الأعمال الفائزة.

نبذة عن الفنان تامر عبد المنعم

جدير بالذكر أن الفنان تامر عبد المنعم من مواليد القاهرة في 18 أكتوبر 1976 وقد تخرج من المعهد العالي للسينما قسم السيناريو عام 1999 حيث تتلمذ علي يد أستاذه وحيد حامد لمدة أربعة سنوات وله عدة أفلام ككاتب أبرزها فيلم أمير الظلام 2001 وفيلم المشخصاتي2 2016 وفيلم الشنطة 2021 ومسلسل أغلي من حياتي 2010 ومسلسل المرافعة 2014 ومسلسل الضاهر 2019.

وشغل الفنان تامر عبدالمنعم منصب المدير التنفيذي لسينما الشعب بمكتب وزير الثقافة الذي أطلقته الوزارة في مايو 2022 وحقق إيرادات ضخمة للوزارة علما بان تذاكره فئتي 20 و40 جنية.