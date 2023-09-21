بعد تصدره التريند.. القصة الحقيقة لـ مسلسل تحت الحزام حكاية حدث بالفعل

القاهرة - محمد ابراهيم - عرضت حكاية تحت الحزام إحدى حكايات مسلسل حدث بالفعل على منصة jawway الرقمية، يتابع الجمهور بشغف أحداث المسلسل الذي حقق نجاحًا جماهيريًا منذ عرضه، عدد حلقاته هو 15 حلقة مقسمة على 5 حكايات، لكل حكاية 3 حلقات والحكايات الخمس للمسلسل هي: تحت الحزام، ريش أبيض، قرض شخصي، ولو بعد حين، كاملة.

القصة الحقيقية لـ مسلسل حدث بالفعل تحت الحزام

تبدأ أحداث مسلسل “حدث بالفعل تحت الحزام”، وهو قصة حقيقية حدثت في الأردن، عن طبيب مريض نفسي، بطولة النجمة المصرية غادة عبد الرازق، يتميز بشخصية علياء، وهي أم ضعيفة نفسيًا ومتسلطة على ابنها، ويلعب دورها الفنان خالد أنور. تعاني علياء من اضطرابات معقدة ومظلمة، حيث يسيطر عليها حب التملك على ابنها وزوجته، وعندما تجد الأم أن ابنها بدأ يحب زوجته ويتعلق بها، تقوم باختطاف عروسه قبل أيام من الزفاف، وبدأت تتعرض للضغوط النفسية والتعذيب، تدخل الشخصيات في سلسلة من الأحداث الغامضة التي تظهر كيف يمكن للمريض النفسي أن يقوم بأفعال وينسى أنه قام بها.

أبطال حكاية تحت الحزام

و يشارك في بطولة تحت الحزام كلًا من غادة عبد الرازق، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، بسنت حاتم، كريم عبد الخالق، وهو من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.

تفاصيل مسلسل حدث بالفعل

مسلسل حدث بالفعل مكون من 5 حكايات مختلفة كل حكاية مكونة من 3 حلقات بمجموع الحلقات 15 حلقة يسرد قصص لأشخاص وأحداث حقيقية نقلًا عن مصادر ووثائق نفسية معتمدة.

ومسلسل حدث بالفعل من إنتاج مصري وإماراتي مشترك، ومن نوعية الإثارة والجريمة، ويتكون من قصص منفصلة كل قصة عبارة 3 حلقات، مأخوذة من قصص حقيقية حدثت في 9 دول عربية مختلفة.

موعد عرض حكاية تحت الحزام



سيتم عرض مسلسل حدث بالفعل تحت اسم “تحت الحزام” على منصة Jawwy TV الإلكترونية، يوم الأربعاء من كل أسبوع وكل قصة ستكون مختلفة عن الآخرى، وكانت بداية انطلاق العمل يوم الأربعاء 13 سبتمبر.

حكايات مسلسل حدث بالفعل الحلقة 3

يتكون مسلسل حدث بالفعل، من 5 حكايات، وهي كالتالي:

ـ الحكاية الأولى بعنوان: «تحت الحزام».

ـ الحكاية الثانية بعنوان: «ريش أبيض».



الحكاية الثالثة بعنوان: «قرض شخصي».

ـ الحكاية الرابعة بعنوان: «ولو بعد حين».

ـ الحكاية الخامسة بعنوان: «كاملة».