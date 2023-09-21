نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على احداث الحلقة الأخيرة من مسلسل تحت الحزام حكاية حدث بالفعل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل تحت الحزام محركات البحث جوجل في الساعات الماضية، وذلك بعد انتهاء الحلقة الاخيرة التي أثارت جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر كثير من متابعي المسلسل عن استيائهم من النهاية خاصة أنها لم تكن واضحة كفاية؛ ليعلم الجمهور ما إذا كانت عاليا (غادة عبد الرازق) تحلم أن ابنها قد علم بجرائمها أم أنه لم يعلم، وعبر الجمهور عن استيائهم من النهاية لأنها شهدت انتصار الشر في الأخير.



تفاصيل حكاية تحت الحزام الحلقة الأخيرة



شهدت حكاية تحت الحزام الحلقة الأخيرة، مواجهة بين عالية وأميرة، حيث كانت أميرة تتساءل عن سر خطف عاليا لها، فكشفت الأخيرة أن أميرة قد خططت لكل خطواتها حتى تتمكن من خطف ابن عالية منها، بينما استقبلت أميرة هذه الادعاءات بصدمة وذهول على وجهها، ويذهب أحمد إلى قسم الشرطة في حكاية تحت الحزام الحلقة الأخيرة حتى يستكمل التحقيق معه، ويكتشف أحمد عن طريق معلومات قدمها له الضابط أن هناك حسابا مزيفا كان يهدد أميرة عبر رسائلها الخاصة إن تزوجت منه، وبدأت الشكوك تتركز حول ليلى صديقة أميرة، وكشفت ليلى أنها كانت تعلم بأمر رسائل التهديد ولكنها طلبت من أميرة ألا تركز معها، وتبدأ ليلى في الشك في عاليا خاصة بعد تذكرها أمور كانت أميرة تحكيها عن والدة أحمد، وتتواصل ليلى مع خطيبة أحمد السابقة التي تخبرها أن عالية كانت السبب لانتهاء علاقتها بأحمد وأنها أرسلت لها رسائل تهديد تمامًا كالتي أرسلت إلى أميرة، وتحاول ليلى مواجهة عالية بصورة غير مباشرة بشكوكها ولكن عاليا تقنع ليلى أنها مخطئة في حقها وتعتذر ليلى لها.

وتتلقى ليلى رسالة من أميرة تخبرها أنها بخير ولكنها لم تكن جاهزة بعد لخطوة الزواج وطالبتها بإبلاغ أحمد بذلك، بينما تحاول أميرة إقناع عالية بأنها تأقلمت على الوضع وأنها تحبها، بينما تتبع ليلى هاتف أميرة واكتشفت أنها في فيلا عالية فواجهت ليلى الأخيرة لتخبرها أنها ساعدت أميرة على الاختفاء بناء على طلبها وتأخذها للاطمئنان على أميرة التي تتمكن من الهروب من قيودها وبينما تبحث عنها عاليا تضربها أميرة على رأسها لتسقط عاليا على الأرض، ولكن لسوء حظها بعد هروبها تقابلها عاليا خلال حكاية تحت الحزام الحلقة الاخيرة بسيارتها وتعيدها من جيد إلى الحبس، وتقتل عاليا ليلى وتضع جثتها في “شنطة السيارة" وتقتل أميرة وتضعها في سيارة ليلى لكي تبعد عنها الشبهات، وحينما يكشف لها أحمد أنه يعلم كل شيئ، يخبرها أنها لن تراه مرة أخرى بعد ٦ أعوام وفي مفاجأة غير متوقعة نجد أن أحمد تزوج من فتاة أخرى ولا تزال عاليا في حياته وتجلس بحفيدها إلى حين عودة أحمد وزوجته

أبطال حكاية تحت الحزام

و يشارك في بطولة تحت الحزام كلًا من غادة عبد الرازق، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، بسنت حاتم، كريم عبد الخالق، وهو من تأليف فادي النجار، وإخراج هشام الرشيدي.



موعد عرض حكاية تحت الحزام



سيتم عرض مسلسل حدث بالفعل تحت اسم “تحت الحزام” على منصة Jawwy TV الإلكترونية، يوم الأربعاء من كل أسبوع وكل قصة ستكون مختلفة عن الآخرى، وكانت بداية انطلاق العمل يوم الأربعاء 13 سبتمبر.

حكايات مسلسل حدث بالفعل الحلقة 3

يتكون مسلسل حدث بالفعل، من 5 حكايات، وهي كالتالي:

ـ الحكاية الأولى بعنوان: «تحت الحزام».

ـ الحكاية الثانية بعنوان: «ريش أبيض».



الحكاية الثالثة بعنوان: «قرض شخصي».

ـ الحكاية الرابعة بعنوان: «ولو بعد حين».

ـ الحكاية الخامسة بعنوان: «كاملة».