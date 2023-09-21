انت الان تتابع خبر هذا ما حدث بين يسرى ومرفت امين في مهرجان القاهرة وجعل جميع من كانوا في المهرجان ينصدم من حدة الموقف!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قدمت النجمة ميرفت أمين اعتذارها عن عدم قبول تكريمها في الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي. وأكدت الفنانة يسرا أنها تحدثت شخصياً مع ميرفت أمين حول التكريم، وأوضحت أنها لا تزال متأثرة بشدة بعد رحيل أعز الأصدقاء في الفترة الأخيرة.

وأضافت يسرا، عضو اللجنة الاستشارية العليا في المهرجان، خلال مقابلتها مع برنامج "عرب وود" أن ميرفت أمين تستحق التكريم بشكل غير عادي، وأنها رفضت التكريم بسبب فقدانها لأصدقائها.

وقد أعربت يسرا عن فهمها لمشاعر ميرفت أمين وعدم قبولها للتكريم، ولكنها أعربت عن أمنيتها بتكريمها.

يذكر أن ميرفت أمين غائبة تماماً عن الظهور الإعلامي منذ رحيل النجمتين دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي.

وكان آخر ظهور لها في مراسم تشييع جثمان ابن الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، وشاركت في عمل فني واحد فقط في مسلسل "تغيير جو" الذي عرض في موسم رمضان 2023 وشارك في بطولته منة شلبي وإياد نصار.

وأعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي أنها قررت منح جائزة الإنجاز الإبداعي في الدورة السادسة للمخرج مروان حامد، تقديراً لمسيرته السينمائية المهمة ومساهمته الجادة في صناعة السينما المصرية والعربية.

بفضل أعماله المتنوعة التي تمثلت في نقلة فنية وتجارية في السنوات الماضية، أصبح اسم المخرج المصري والعربي الشهير من أهم الأسماء في عالم السينما. وقد أسس مؤسسة فنية متكاملة تجمع بين الإخراج والإنتاج، مما أضاف له مزيدًا من القوة والتأثير في صناعة السينما.

وسيحتفي مهرجان الجونة السينمائي خلال الدورة السادسة بالفنانة البريطانية جاين بركين، وذلك تكريمًا لها بعد رحيلها المفاجئ قبل ثلاثة أشهر عن عمر ناهز 76 عامًا. ستكون هذه الفعالية فرصة للاحتفاء بإرثها الفني الرائع وتكريم إسهاماتها في عالم السينما.