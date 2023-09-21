انت الان تتابع خبر الفنان عادل امام محتجز في منزله ويعاني من الزهايمر..وهذا ما يطلبه من جمهوره بشكل عاجل!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فجأة، تصدرت الشائعات منصات التواصل الاجتماعي حول وفاة النجم الكبير عادل إمام. كانت هذه الشائعات مثار قلق وتوتر لدى الجمهور الذي يعشق هذا الفنان العظيم. ولكن، ها هي الفنانة شيرين تكشف لنا الحقيقة وتزيل الغموض المحيط بهذه الشائعات.

بكل ثقة ووضوح، أكدت شيرين أن الحالة الصحية لعادل إمام مستقرة تماماً. يتابع الحركة الفنية بشكل مستمر ويتلقى اتصالاتها بانتظام. إنها أول فنانة تعلن تواصلها المباشر والدوري مع هذا الفنان العظيم. وهذا يأتي بعد انتشار الشائعات التي تناولت أزمات صحية يعاني منها إمام.

وما لفت الانتباه هو كشف شيرين عن كواليس اختيارها للمشاركة في فيلم "بخيت وعديلة" إلى جانب عادل إمام. هذا يعكس العلاقة القوية والثقة التي تجمعهما. ولا شك أن هذا الفيلم سيكون تحفة فنية بامتياز بفضل تألق هذين الفنانين الكبيرين.

واصلت شيرين حديثها مؤكدة أنها تتابع الحالة الصحية لعادل إمام بعناية وتتواصل معه ومع عائلته. وقدمت تحية كبيرة وصادقة من قلبها وروحها وعقلها لهذا الفنان العظيم. وتمنت له الصحة والسعادة الدائمة مع أولاده الأعزاء.

وفي ختام حديثها، أعربت شيرين عن حبها الكبير لأبناء عادل إمام، رامي وسارة ومحمد. فهم جزء لا يتجزأ من حياة وإرث والدهم الذي يعد هرمًا كبيرًا في عالم الفن. وتمنت أن يحترم الناس هذه الشخصيات العظيمة وأن يتوقفوا عن نشر الأخبار الكاذبة والسلبية. فالجميع يرغب في رؤية هؤلاء الرموز الفنية في أفضل حال وبصحة جيدة. فلنحترمهم ونقدرهم وندعمهم بدلاً من نشر الشائعات السلبية.

بهذا، تكون شيرين قد أطلقت تصريحًا يزيل الشكوك ويعيد الطمأنينة لقلوب محبي عادل إمام. ومن الواضح أن هذه الفنانة الرائعة تحمل مشاعر صادقة واحترام كبير لهذا الفنان الكبير. وتؤكد أنها ستواصل متابعة حالته الصحية والتواصل معه وعائلته بكل اهتمام ومحبة.

أثارت شائعة إصابة الفنان عادل إمام بمرض الزهايمر غضب شديد لدي، وأود أن أوجه نداء للجميع بضرورة احترام رموزنا الفنية.

كشفت الفنانة شيرين عن قصة اختيارها للمشاركة في سلسلة أفلام "بخيت وعديلة" مع عادل إمام، وقالت إن الزعيم كان دائماً يتمتع بنظرة ثاقبة في اختيار المواضيع والنجوم المشاركين في أعماله الفنية.

وأضافت: "كنت متعاقدة على عمل مسرحي أثناء تصوير فيلم "بخيت وعديلة"، وكانت المسرحية في القاهرة وتصوير الفيلم في الإسكندرية. كان ذلك تحدياً كبيراً، ولكني كنت ملتزمة بالمواعيد وقلت للمنتج إنني سأشارك في المسرحية."

وتابعت شيرين: "حدثت مشكلة وتأخر بدء المسرحية، واضطررت للاعتذار بعد الفصل الأول وأخبرت أمير سيدهم، شقيق النجم جورج سيدهم، أنني لن أستكمل الفصل الثاني. غضبت وقلت لهم إنني ملتزمة بالمواعيد."

وتابعت شيرين: "حدثت واقعة مشهورة عندما أعلن ممثل مشهور على الميكروفون أن شيرين ستترك المسرح وستغادر. حدثت أزمة ولم أتمكن من السيطرة على أعصابي وقمت بضربه."