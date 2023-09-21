انت الان تتابع خبر صدمة فنية تحزن الجميع.. الموت يفجع الفنانة حنان مطاوع والحزن يخيم عليهم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلن المخرج أمير اليماني، زوج الفنانة حنان مطاوع، قبل قليل، عن وفاة شقيقه كريم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقد توالت التعليقات من الجمهور الذين دعوا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وكان من بينها التعليق التالي: "البقاء والدوام لله، توفي اليوم كريم اليماني شقيق المخرج العالمي أمير اليماني، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يا رب العالمين.. خالص تعازينا الحارة للمخرج أمير اليماني".

ولم يتم تحديد موعد الجنازة والعزاء حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة.