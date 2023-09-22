نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الكحلاوي وعلي الحجار عبر تلفزيون الحياة مباشرة بمناسبة المولد النبوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني مع الإعلامي محمود التوني رئيس قناة الحياة عن بث حفلات المولد النبوي الشريف ونصر أكتوبر المجيدة.

ذلك في ضوء البروتوكول المبرم بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.

ما هي تفاصيل الحفلات القادمة؟

وجاء ذلك على أن تكون الحفلة الأولى الخاصة بالمولد النبوي الشريف والتي سيحييها شيخ المداحين أحمد الكحلاوى يوم الثامن والعشرين من سبتمبر الحالي على مسرح السامر بالعجوزة.

كما تبث القناة إحتفالية مصر ٥٠ سنة عبور الخاصة بنصر أكتوبر التي سيحييها النجم الكبير علي الحجار يوم الرابع من اكتوبر المقبل على مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية.

كلمة تامر عبد المنعم:

وفي سياق آخر صرح الفنان تامر عبد المنعم في تصريحات صحفية وتلفزيونية أن هذه هي المرة الأولى التي ستبث فيها حفلات الهيئة العامة لقصور الثقافة على الهواء مباشرة.

كما توجه بالشكر للشركة المتحدة وقناة الحياة للدعم في انتشار أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة والإدارة المركزية للشئون الفنية.

ويذكر أن يفتتح الفنان تامر عبدالمنعم يوم الأحد المقبل فعاليات الدورة الخامسة من ملتقى أفلام المحاولة للأفلام الروائية، يحضر بصفته رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ورئيس الملتقى والسيد عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وسفير دولة باراجواي السيد ڤيكتور هوجو.

آخر أعمال علي الحجار:

وجدير بالذكر أن حققت حفلة الفنان علي الحجار الأخيرة ضمن حفلات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء، نجاحًا كبيرًا وسط حضور جماهيري ضخم شهدته القلعة منذ بداية المهرجان، وقدم علي خلال الحفل باقة من ألمع أغانيه تفاعل معاها الجمهور بشكل كبير ومميز.

كما طرح المطرب الكبير علي الحجار أغنية جديدة بعنوان "وحدي" من كلمات الكاتب الصحفي والشاعر الغنائي محمد العسيري ومن ألحان شقيقه الراحل الفنان أحمد الحجار، والتوزيع الموسيقي لـ وليد مصطفي.

وتقول كلمات الأغنية

وحدي والليل وحداني.. فارد طوله بيتحداني.. مش مآمني ولا مطمني.. الليل مش عارف يفهمني مع إنه بينعس على يدي.. وحدي وحدي.. في ليل ضايع أنا مرايته بشوف وشي في قمرايته.. غريب عني ميشبهنيش.. حزين سارح مبيغنيش.. بلاد الناس دهب ونحاس.. تضيق بيا ماتقبلنيش وما يساعنيش سوا عينيكي أموت فيها وأعيش وحدي.. وحدي