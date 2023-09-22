هل تشبه حياة دينا الشربيني الفنانة دنيا وإيمي سمير غانم؟

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أحمد جودة - القاهرة -

تشبهت الفنانة دينا الشربيني في الظروف بين الفنانات دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم في وفاة والدهم ووالدتهم، فقدوا الشقيقتين إيمي ودنيا والديهما مثال دينا الشربيني.

دينا الشربيني ودنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم

و فاة والدة دينا الشربيني

رحلت عن عالمنا صباح أمس السيدة ليلي السيد والدة الفنانة دينا الشربيني والتي شيعت جنازتها صباح اليوم من مسجد المشير طنطاوي وذلك بعد ٥ أشهر من وفاة والدها.

والدة دينا الشربيني

و في السياق ذاته هذا ما حدث للشقيقتين دنيا وإيمي سمير غانم فقد فقدوا والدهم الفنان سمير غانم أولًا وبعد ٥ أشهر التحقت به الفنانة القديرة دلال عبد العزيز.

والد دينا الشربيني

وفاة والد دينا الشربيني

من جانب آخر توفي والد الفنانة دينا الشربيني يوم ٤ إبريل من العام الجاري.

وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز

توفي الفنان القدير سمير غانم يوم ٢٠ مايو عام ٢٠٢١ لتلحق به زوجته دلال عبد العزيز.