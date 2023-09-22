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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تشبه حياة دينا الشربيني الفنانة دنيا وإيمي سمير غانم؟ في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تشبهت الفنانة دينا الشربيني في الظروف بين الفنانات دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم في وفاة والدهم ووالدتهم، فقدوا الشقيقتين إيمي ودنيا والديهما مثال دينا الشربيني.
و فاة والدة دينا الشربيني
رحلت عن عالمنا صباح أمس السيدة ليلي السيد والدة الفنانة دينا الشربيني والتي شيعت جنازتها صباح اليوم من مسجد المشير طنطاوي وذلك بعد ٥ أشهر من وفاة والدها.
و في السياق ذاته هذا ما حدث للشقيقتين دنيا وإيمي سمير غانم فقد فقدوا والدهم الفنان سمير غانم أولًا وبعد ٥ أشهر التحقت به الفنانة القديرة دلال عبد العزيز.
وفاة والد دينا الشربيني
من جانب آخر توفي والد الفنانة دينا الشربيني يوم ٤ إبريل من العام الجاري.
وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز
توفي الفنان القدير سمير غانم يوم ٢٠ مايو عام ٢٠٢١ لتلحق به زوجته دلال عبد العزيز.