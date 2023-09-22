وصول أحمد تهامي حفل تتويج ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا موسم ٢٠٢٣

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أحمد جودة - القاهرة -

وصل منذ قليل الفنان أحمد تهامي فعاليات حفل تتويج ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا موسم ٢٠٢٣ والمقامة بأحدي فنادق محافظة الجيزة.

أحمد التهامي

فعاليات حفل تتويج ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا موسم ٢٠٢٣

و من المقرر أن تقام الحفل بحضور نخبة من النجوم والمشاهير من الدول العربية ورئيس المهرجان د / نهى حمدي، بحضور العديد من الشخصيات العامة والنجوم ومنهم الفنان عصام كاريكا، الفنان أحمد التهامي، الفنانة رباب ممتاز، الفنانه زينة منصور، الفنان حسام فارس وغيرهم.

شروط التقديم في مسابقة ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا

و كانت شروط مسابقة ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا موسم ٢٠٢٣ هي: العمر19 - 31 سنة

الطول: بداية من 155 سم.

أنّ تكونِ أنيقة وذكية ومثقفة بمميزات ساحرة.

يجب على المتسابقات، إجادة اللغة الإنجليزية على الأقل فهمًا وكتابة.

أنّ يكون لدى المتسابقة القدرة على العمل التطوعي وخدمة المجتمع والبيئة











