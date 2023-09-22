نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى لـ«نجوم FM»: الناس مبقتش عارفة تفرح للنجاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حلت الفنانة بشرى ضيفة على برنامج «أسرار النجوم»، اليوم الخميس، مع إنجي علي، على نجوم إف إم، للحديث عن أبرز وآخر أعمالها الفنية، وتحدثت عن سر كونها شخصية مثيرة للجدل بسبب تصريحاتها.

تصريحات بشري في برنامج "أسرار النجوم"

قائلة: «الناس مابقتش عارفة تحب ولا تستقبل الحب ولا تفرح ولا تحب الناجح فيه حالة سلبية شوية موجودة، الكوكب عموما كله يتغير وفيه مآسي كثيرة حولنا وهذا ينعكس على الحالة النفسية للمستقبل وهو الجمهور وهذا طبيعي، ولكن أعتقد المفروض لما نجد طاقة حب وبهجة وفرح نمسك فيها مش نقعد نخبط ونحطم ونبحث لها عن عيب ومشكلات، ولما حد يكون شايفها حلوة نحاول نغير لها وجهة نظره».

أضافت بشرى: «تعرضت للعديد من العقبات في مسيرتي، لكن أنا ست صلبة وإيماني قوي وشغفي كبير ومعي من يدعمونني من فريق عملي ويرون كيف أتفانى في شغلي، وجمهوري المجرد من حسابات المصالح والأجندات حفاوته تكون كبيرة لما نتقابل وجها لوجه في أي مكان، وهذا دعم كبير ودائما أردد لا صوت يعلو فوق صوت الجمهور، ومهمتنا هي إسعاد الناس ولنا دور اجتماعي كفنانين، وإحنا سفراء لبلدنا في الخارج وكل الناس تعرف وجوهنا ونجد ترحابا كبيرا».

بطلات فيلم «أولاد حريم كريم»

وتحدثت بشرى عن علاقتها ببطلات فيلم «أولاد حريم كريم»، قائلة: «ياريت الناس كلها في التزامهم وإنكارهم لذاتهم واهتمامهم بمصلحة الشغل، والفنانة بسمة مثلا عاقلة ولديها حكمة وحمامة سلام ما بين كل أطراف العمل ولا تشعرين بها في التصوير، وعلا غانم فنانة خفيفة الظل وقلبها طيب وموهوبة ومركزة فقط في دورها، وداليا البحيري تربطنا علاقات اجتماعية دائما ولم نعمل معا سابقا وهي سيدة محترمة وشخصية مريحة في صراحتها ومنضبطة، وهم يستحقون الحديث عنهم لأنهم واقفين بقوة مع الفيلم وساعدوا معي عشان المشروع يطلع وكأنهم كلهم منتجين العمل ولم يبخلوا عليه بأي حاجة».

تفاصيل فيلم "ولاد حريم كريم":

ويذكر أن فيلم "ولاد حريم كريم" يحقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض رغم الإنتقادات التي يتعرض لها فريق العمل، ويشارك في بطولته كلا من مصطفى قمر، بشري، خالد سرحان، علا غانم، ادورد، بسمة، ايام قمر، رنا رئيس، وريهام عبدالغفور كضيفة شرف، وغيرهم.