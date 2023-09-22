نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ"الجبس".. نهال عنبر تحرص على حضور لدعم ملكات جمال المحجبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حضرت منذ قليل الفنانة نهال عنبر، حفل تتويج ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا موسم ٢٠٢٣ والمقامة بإحدى فنادق محافظة الجيزة.

وحرصت نهال عنبر، على الحضور وددعم ملكات جمال على الرغم من إصابتها بكسر في ايديها.



نهال عنبر

فعاليات حفل تتويج ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا موسم ٢٠٢٣

وأقيم الحفل بحضور نخبة من النجوم والمشاهير من الدول العربية ورئيس المهرجان د / نهى حمدي، بحضور العديد من الشخصيات العامة والنجوم ومنهم الفنان عصام كاريكا، الفنان احمد التهامي، الفنانة رباب ممتاز، الفنانه زينة منصور، الفنان حسام فارس وغيرهم.

شروط التقديم في مسابقة ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا

و كانت شروط مسابقة ملكة جمال المحجبات العرب وإفريقيا موسم ٢٠٢٣ هي: العمر19 - 31 سنة

الطول: بداية من 155 سم.

أنّ تكونِ أنيقة وذكية ومثقفة بمميزات ساحرة.

يجب على المتسابقات، إجادة اللغة الإنجليزية على الأقل فهمًا وكتابة.

أنّ يكون لدى المتسابقة القدرة على العمل التطوعي وخدمة المجتمع والبيئة

