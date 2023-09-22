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أبرزهم إلهام شاهين وحسين فهمي ومحمود حميدة... نجوم الفن يشعلون الأجواء بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

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القاهرة - محمد ابراهيم - تسابق نجوم الوسط الفني من مختلف الجنسيات على الظهور بشكل مثالي واطلالات مختلفة من خلال مهرجان الغردقة لسينما الشباب، وكان من أبرز النجوم الذين استطاعوا أن يخطفوا قلوب الجماهير.

 

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وأبرز الحضور النجم حسين فهمي وزوجته، وإلهام شاهين وشقيقها أمير شاهين، سميرة محسن، أحمد وفيق، مصطفى هريدي، المخرج الكبير محمد عبد العزيز، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، المنتج جابي خوري، والمخرج عمرو عابدين، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما،ومحمود حميدة، وإلهام شاهين، وهاني سلامة، وسلاف فواخرجي، وغيرهم من النجوم 

 

تعرف على موعد مهرجان الغردقة لسينما الشباب

 

تقام الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر القادم، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، برعاية من وزارات الثقافة المصرية، السياحة والآثار، والشباب والرياضة، ومحافظة البحر الأحمر. 

 

ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من الفنانين أبرز هم هاني سلامة من مصر، والفنانة سلاف فواخرجي من سوريا، والمخرج الأرميني جيفان افيتسيان.
 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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