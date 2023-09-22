نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد رمضان يحير جمهوره لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استشار الفنان اللبناني سعد رمضان جمهوره عن استعداده لأعماله الفترة القادمة، حيث شارك "سعد" جمهوره بصورة له من داخل الاستديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"شو حابين يكون ستايل الغنية الجديدة؟ دراما أم حب".



وفورًا من مشاركة المنشور ازداد حماس الجمهور وازدات تعليقات إيجابية ومن أبرزها اي حاجة بتعملها بتطلع حلوة، ناطرين الغنية بكل حماس، دايما مكسر الدنيا،عايزين دراما، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال سعد رمضان

والجدير بالذكر حقق النجم سعد رمضان نسب مشاهدات مرتفعة من خلال آخر إصدراته الفنية، والتي تحمل اسم "نسيتك والله"

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي

صرلي فترة لحالي

بعمل ياللي ببالي

وعايش من دونك ومرتاح

أول ما تركنا بعض

وهلأ طبيعي رجعت

وحاسس الوجع اللي بقلبي راح

نسيتك نسيتك والله

وقلبي اتكل على الله

الما بيترك حدا

الما بيترك حدا

نسيتك نسيتك والله

وقلبي اتكل على الله

الما بيترك حدا

الله ما بيترك حدا

انتي ما بتشبهيني

وبعرف ما بتحبيني

بعمرك ما عطيتيني أمان

انتي خسرتيني هلأ

قلبي بطّل معلّق فيكي

وسامحتك من زمان

نسيتك نسيتك والله

وقلبي اتكل على الله

الما بيترك حدا

الما بيترك حدا

نسيتك نسيتك والله

وقلبي اتكل على الله

الما بيترك حدا