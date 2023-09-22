أوس أوس عن أحمد فهمي: مدير أعماله كان منتظرة عند دكتور نفساني بعد "سفاح الجيزة"

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الفنان محمد أسامة أوس أوس، ضيفا على برنامج الراديو بيضحك، التي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفي، " المذاع عبر الراديو 9090.

وتحدث أوس أوس عن تغير شخصية الفنان أحمد فهمي خلال كواليس فيلم "مستر إكس"، بسبب تأثره بشخصية السفاح، الذي كان منشغلا بتصوير العملين في نفس الوقت.

وقال أوس أوس: "أحمد فهمي مش بيحكي كتير هو كان بيصور مشهد إيه، وتحول لبني آدم غريب، كنا أنا وهو ومصطفى خاطر بالليل نقعد نلعب كوتشينة وهو شكله غريب جدا، ومدير أعماله يسألنا عنه ويقول إنهم منتظرينه عند الدكتور النفساني، وكلنا مش عارفين إنه للدور".

أوس أوس عن أحمد فهمي: سفاح الجيزة ساعده يطلع الجانب ده عنده

وأكد أوس أوس أنه فوجئ بأداء أحمد فهمي في "سفاح الجيزة" موضحا: "لما اتفرجت على المسلسل لقيت فهمي مختلف جدا والعمل مختلف، وفهمي كان عايز يعمل حاجة جادة مفيش فيها كوميديا، والسفاح ساعده يطلع الجانب ده عنده".

سفاح الجيزة

يذكر أن مسلسل سفاح الجيزة مقتبسة أحداثه عن قصة حقيقية، لشخص قام بعدد من الجرائم المتسلسلة، ما بين محافظة الجيزة والاسكندرية، وهو يدعي قذافي فراج، والتي قام بقتل صديق طفولته المهندس رضا وعشيقته نادين و زوجته فاطمة زكريا وفتاة أخرى تدعي ياسمين قام أيضًا بنهب أموالها.، وأخفي جرائمه في شقته والتي حولها إلى "مقبرة"، وتم إلقاء القبض عليه وصدر ضده أربعة أحكام بالإعدام شنقًا.

وتدور أحداث مسلسل “سفاح الجيزة”، الذي يقوم ببطولته النجم أحمد فهمي، حول قصة حقيقية حدثت قديمًا بالفعل في الجيرة لشخص يُدعى “قذافي فراج عبد العاطي"، المعروف إعلاميًا بلقب “سفاح الجيزة”.

أبطال مسلسل سفاح الجيزة

شارك في بطولة مسلسل “سفاح الجيزة” أحمد فهمي باسم سمرة، وركين سعد، وصلاح عبدالله، وميمي جمال، داليا شوقي، ريم حجاب، حنان يوسف، جيهان الشماشرجي، بالإضافة إلى عدد آخر من النجوم والعمل من ن إخراج هادي الباجوري، وأشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.