نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| سمسم شهاب: أستعد لطرح أغنية "كله إلا أبوك" بسبب إهانة الوالدين.. وهذه رسالتي لشباب السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب سمسم شهاب، عن أغنيته الجديدة بعنوان "كله إلا أبوك"، ومن المقرر طرحها الفترة المقبلة.

وقال سمسم شهاب في تصريحات خاصة لـ "الفجر الفني" "أنتظر طرح أغنية "كله إلا أبوك" وهي أغنية تحمل العديد من الوصاية للشباب في تعاملهم مع والديهم، لأننا نمر بوقت صعب بسبب سوء التعامل معهم".

سمسم شهاب: أصبح الشباب في تجاوزات مع أهاليهم علي السوشيال ميديا

وعن رأيه في الشباب الفترة الأخيرة الذين يظهرون عبر السوشيال ميديا قائلا: "أصبح الشباب في تجاوزت مع أهاليهم علي السوشيال ميديا لا تصح ولا تجوز في مجتمع مصري شرقي سواء إسلامي أو مسيحي".

سمسم شهاب: الناس بدعم إهانة الوالدين في الكومنتات

وتابع سمسم شهاب: "لا توجد ديانة تتحدث عن تعامل والده أو والدته بهذه الشكل والإهانة دي حاجة جديدة علينا وللأسف بشوف أن الناس بتدخل تدعم ده في الكومنتات وأتمني أن أحنا نتخلص من ده عشان يرجع المجتمع لمكانته".

وحرص المطرب سمسم شهاب علي توجية رسالة للشباب ليعودوا إلي طرقهم الصحيح قائلا: "بص لربنا كل حاجة هتبقا كويسة لأن ده أحسن طريق".

فيلم دولارات دولارات

ومن ناحية أخري، طرح سمسم شهاب أمس الخميس أغنيته الجديدة "دولارات" تتر فيلم "دولارات دولارات" الذي تم طرحه يوم الثلاثاء الماضي في إحدي السينمات الكبري بمدينة 6 أكتوبر.

ويذكر ان تدور أحداث فيلم “ دولارات دولارات ” في إطار أكشن كوميدي، ويتناول بعض العوالم الخفية التي يتعرض لها الشباب الذين يسلكون طرقا غير مشروعة فتتغير حياتهم بين يوم وليلة وتنقلب رأسا على عقب وذلك في إطار تشويقي.

أبطال فيلم دولارات دولارات

يشارك في بطولة فيلم “دولارات دولارات” كل من نضال الشافعي، منة فضالي، هالة فاخر، محمود حافظ، ميدو عادل، مدحت تيخة، إبرام سمير، راندا البحيري، أمينة، ياسر علي ماهر، طاهر أبو ليلة، حسن عبد الفتاح، علاء مرسي، صبري عبد المنعم، والمطرب محمد السالم، إنتاج "آرت ميوزك" مدحت سعد، تأليف طارق رمضان، مدير تصوير وائل يوسف، إخراج محمد خضري

ويشارك في الفيلم مجموعة من ضيوف الشرف منهم ميدو عادل، ياسر على ماهر، الفنان الراحل فايق عزب، ومجموعة من الوجوه الصاعدة ويعد أبرزهم سلمى سعيد، رودينا الشربيني، ماليكا، لودى على، فيفيان، الفنانة السورية غصون، كوكي، وآخرين، وهو سيناريو وحوار طارق رمضان، ومن إخراج محمد خضرى وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.