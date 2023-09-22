انت الان تتابع خبر مفاجأة كبيرة تتصدر العناوين.. قرار عاجل لبرنامج “معكم” للإعلامية منى الشاذلي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت قنوات ON TV عن حصولها على حق إذاعة برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي على شاشتها، وانتهاء بث البرنامج من على شاشة CBC.

وسيبدأ البرنامج موسمه الجديد على شاشة ON TV، بداية من الأسبوع المقبل، يومي 28 و29 سبتمبر الجاري. وأوضحت إدارة القناة أن هذا القرار يأتي في إطار خطة التطوير البرامجي والخرائط التي تقوم بها الشركة المتحدة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الواسع في الأيام الماضية بعد تداول حوار مختلق بين الإعلامية منى الشاذلي والفنانة إنعام سالوسة.

وتدعي الحوار المختلق أن منى الشاذلي سألت إنعام سالوسة عن ديانتها وما إذا كانت مسلمة أم مسيحية؟ وقد نفت الفنانة إنعام سالوسة هذه القصة ونشرت على حسابها في فيسبوك: "قرأت على فيسبوك أن هناك حوار دار بيني وبين الإعلامية الجميلة منى الشاذلي، وهذا غير صحيح. أنا لم ألتقِ بها ولم يحدث أي حوار بيننا وكل ما قيل مختلق ولا صحة له. شكراً".

ردت منى الشاذلي على هذا النفي في منشور لها قائلة: "شكراً جزيلاً للفنانة العظيمة والإنسانة الرائعة الأستاذة إنعام سالوسة على تكذيبها للقصة المختلقة عني التي تم تداولها دون التأكد من صحتها".