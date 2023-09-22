نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاده... مصطفى قمر المعدن الذي لا يصدأ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يُعتبر النجم مصطفى قمر من أبرز النجوم الموجودة على الساحة الفنية، ومن الأصوات التي تؤدي مختلف الأنماط والألوان الغنائية، حيث برع خلال مشواره الفني بتقديم الأغنية الرومنسية والكلاسيكية وغيرها من الأنماط المختلفة.

مصطفى قمر يشكل حالة فنية استثنائية الذي يحتفل اليوم الجمعة ٢٢سبتمبر بعيد ميلاده، شهدت مسيرته نجاحات منقطعة النظير، ويعتبر من أبرز نجوم الصف الأول في الوطن العربي، وشهد مشواره الفني، محطات فنية خاصة ومميزة، كان لها أصداء وتأثير قوي في نجاحه، بجانب الفن ألاأنه شخص يجيد لغة الحوار والمناقشة وهو شخص دبلوماسي، عاشق للفن فهو معدن لا يصدأ أبدا.



ويبرز الفجر الفني في عيد ميلاده أبرز محطات الفنية لمصطفى قمر

من هو مصطفى قمر؟

ولد في مدينة الأسكندرية، والده كان يعمل مهندسا، والتحق إلى كلية التجارة، قسم إدارة أعمال في البداية كان يغنى خارج المدرجات في كلية التجارة في جامعة الأسكندرية وتعرف بالملحن حميد الشاعري في حفل بالعجمي.

زيجات مصطفى قمر



تزوج من غادة عيسى التي كانت زميلته في الجامعة عام 1993 ورزق منها بولدين إياد وتيام لكنهما انفصلا عام 2015 وتزوج من شابة اسمها غادة رزق وهي من الأسكندرية عام 2015

أبرز المحطات الفنية في مشوار مصطفى قمر

تفوق الفنان مصطفى قمر على العديد من الأعمال الفنية المتنوعة منها السينمائية والغنائية والدرامية أبرزها



فيلم البطل، الحب الأول، أصحاب ولا بزنس، قلب جريء، كلم ماما ضيف شرف، بحبك وأنا كمان، حبك نار، حريم كريم، عصابة الدكتور عمر، مفيش فايدة،أولاد حريم كريم ومسلسل على ويكا، فارس بلا جواز وغيرها من الأعمال .

ومن أبرز الأغاني

أغنية وصاف، مكاتيبي، حبيبي، بريدك، وله يا بو خد جميل، دباديبو، حبيبي يا بابا نويل، سكة العاشقين، من رمش عينه، إرمي المنديل، سلمولي، طال الليل، وغيرها من الأغاني.